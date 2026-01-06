Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras faz consulta por Savarino, mas prioriza outras posições

Comissão técnica e direção do Verdão avaliam que há lacunas na defesa e no meio-campo
O Palmeiras realizou uma consulta ao Botafogo sobre Savarino, meia venezuelano de 29 anos. O Verdão, no entanto, não enxerga o jogador como prioridade e concentra seus esforços na contratação de defensores e meio-campistas. A informação é do “Uol”.

A consulta ocorreu na atual janela, quando o Botafogo avançou em tratativas com o Fluminense pelo atleta. O Palmeiras buscou informações para compreender condições, valores e formato do possível acordo. Enquanto isso, Botafogo e Fluminense chegaram a um acordo pela transferência de Savarino. A conclusão depende de decisão do jogador, que permanece fora do Brasil.

O atleta está na Venezuela e não conseguiu retornar após ataques conduzidos pelas forças armadas dos Estados Unidos. O jogador tomará uma decisão sobre a transferência após o retorno ao Brasil.

Vale destacar que Savarino é bem avaliado pela comissão técnica e direção do Palmeiras. Mesmo assim, o Palmeiras decidiu não avançar nas negociações por entender que as funções exercidas pelo atleta não exigem reforços neste momento. As prioridades do clube estão nas posições de zagueiro e volante.

Por que o Palmeiras prioriza a chegada de zagueiros e volantes

O Palmeiras negociou Aníbal Moreno com o River Plate (Argentina) nesta janela de transferências por 7 milhões de dólares (crca de R$ 37,7 milhões na cotação atual). Com isso, Emiliano Martínez passou a ser a única opção do elenco para a função de primeiro volante. Marlon Freitas, único reforço do Verdão até o momento, até pode exercer a função de “camisa 5” na leitura da comissão técnica, mas o jogador é encarado mais como um “camisa 8”.

Ao mesmo tempo, o clube encaminhou o empréstimo do zagueiro Micael para o Inter Miami (Estados Unidos). Assim, o elenco conta atualmente com Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs para a defesa. O jovem Benedetti participará da Copinha, o que reduz alternativas imediatas para a zaga. Ainda assim, há intenção de utilizar o jogador nas primeiras rodadas do Paulistão.

Por outro lado, o setor de criação e ataque reúne várias opções. O elenco dispõe de Felipe Anderson, Paulinho, Maurício, Raphael Veiga, Andreas Pereira, Facundo Torres e Ramon Sosa. Além disso, o clube utiliza atletas formados na base, como Riquelme Fillipe e Erick Belé, que também estão inscritos na Copinha, para compor o grupo.

