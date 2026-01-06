Odinei Ribeiro deixa a Globo após 18 anos e mira “novos sonhos”Narrador encerra ciclo no SporTV nesta terça-feira por decisão própria; última transmissão ocorreu em clássico do NBB em dezembro
O time de narradores do Grupo Globo sofreu uma baixa importante nesta terça-feira (06). Odinei Ribeiro encerrou seu vínculo com a emissora e deixou o SporTV após uma trajetória de mais de 18 anos dedicados ao canal de esportes. A própria empresa confirmou a informação por meio de um comunicado oficial divulgado à imprensa, onde ratifica que o profissional “não faz mais parte da equipe do Esporte da Globo”.
A decisão partiu do próprio locutor, que optou por buscar novos rumos na carreira. Em conversa com o colunista Gabriel Vaquer, Odinei explicou que a saída ocorreu de forma amigável e refletiu um desejo pessoal de renovação. O narrador afirmou que teve uma conversa “super tranquila” com a direção e que agora concentra suas energias em realizar “novos sonhos” fora da empresa onde se consolidou nacionalmente.
Trajetória de Odinei Ribeiro
Curiosamente, a última aparição de Odinei Ribeiro nas telas do Grupo Globo não aconteceu no futebol, mas sim nas quadras. O narrador comandou a transmissão do clássico entre Vasco e Flamengo, válido pela Liga Nacional de Basquete (NBB), no dia 27 de dezembro de 2025. Aquele jogo marcou, sem que o público soubesse na época, o fim de um ciclo que começou há quase duas décadas.
A história de Odinei na empresa remonta ao início dos anos 2000. Ele fez sua estreia em uma afiliada da emissora na Baixada Santista em 2004, iniciando ali a escalada que o levaria às principais cabines de transmissão do país no SporTV e no Premiere. Agora, o narrador vira a página e o mercado aguarda os próximos passos de sua carreira.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar