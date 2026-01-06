O time de narradores do Grupo Globo sofreu uma baixa importante nesta terça-feira (06). Odinei Ribeiro encerrou seu vínculo com a emissora e deixou o SporTV após uma trajetória de mais de 18 anos dedicados ao canal de esportes. A própria empresa confirmou a informação por meio de um comunicado oficial divulgado à imprensa, onde ratifica que o profissional “não faz mais parte da equipe do Esporte da Globo”.

A decisão partiu do próprio locutor, que optou por buscar novos rumos na carreira. Em conversa com o colunista Gabriel Vaquer, Odinei explicou que a saída ocorreu de forma amigável e refletiu um desejo pessoal de renovação. O narrador afirmou que teve uma conversa “super tranquila” com a direção e que agora concentra suas energias em realizar “novos sonhos” fora da empresa onde se consolidou nacionalmente.