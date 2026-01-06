Napoli x Verona: Onde assitir, escalações e arbitragem

Napoli x Verona: Onde assitir, escalações e arbitragemPara os napolitanos, a vitória pode valer a liderança. O Verona tenta se recuperar e sair da zona de rebaixamento
Nesta quarta-feira (7/1), o Napoli recebe o Verona em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo, no estádio Diego Armando Maradona, às 14h30 (horário de Brasília), coloca os donos da casa, atuais campeões e terceiros colocados na tabela com 37 pontos, como favoritos. Os napolitanos esperam uma vitória que pode até colocá-los na liderança. Afinal, Inter de Milão (39) e Milan (38) estão próximos e podem tropeçar. Por outro lado, o Verona tem ambições mais modestas. Com apenas 12 pontos, tudo o que a equipe espera é surpreender nesta quarta-feira. Assim, se afastaria um pouco da zona de rebaixamento.
Onde assistir
Os canais ESPN4 e Disney+ transmitem a partida a partir das 14h30 (horário de Brasília).
Como chega o Napoli
Mazzocchi está suspenso e não jogará. No entanto, há a possibilidade de o brasileiro David Neres, que sofreu uma entorse no tornozelo, estar em campo. Ele participou do treino desta terça-feira, portanto, não será surpresa se for relacionado.
Essa é a única boa notícia do departamento médico. Lukaku, De Bruyne, Anguissa e Billy Gilmour seguem fora. O goleiro Meret deve ficar à disposição após retornar aos treinos.
Como chega o Verona
O artilheiro Gift Orban, poupado na rodada passada, retorna ao time titular, uma grande notícia, já que é o principal goleador da equipe. Com isso, Daniel Mosquera deve voltar ao banco. Jean-Daniel Akpro e Tomas Suslov estão fora por lesão. Por fim, Belghali está defendendo a Argélia na Copa Africana de Nações.
NAPOLI X VERONA
18ª Rodada do Campeonato Italiano
Data e Horário: 7/1/2026, às 14h30 (de Brasília)
Local: Estádio Diego Armando Maradona, Nápoles (ITA)
NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez; Elmas e Lang (David Neres); Hojlund. Técnico: Antonio Conte
VERONA: Montipo; Nunez, Nelsson e Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Serdar, Bernede e Frese; Giovane e Orban. Técnico: Paolo Zanetti
Árbitro: Matteo Marchetti
Auxiliares: Andrea Zingarelli, Federico Fontani
VAR: Valerio Marini
