Messi abre o jogo sobre timidez, terapia e manias: “Tenho um lado mais estranho”

Lionel Messi quebrou o silêncio habitual e concedeu uma entrevista rara e reveladora ao canal de streaming argentino Luzu TV. Aos 38 anos, o craque do Inter Miami abriu o coração sobre sua personalidade introvertida e surpreendeu ao se definir como alguém metódico e até “estranho” em sua intimidade. O astro deixou claro que prefere a discrição absoluta fora dos gramados: “Não gosto de me expor, de estar nos meios de comunicação, se não for pelo que faço em campo, que é o que eu sei fazer”.

Durante a conversa de mais de uma hora, o camisa 10 detalhou um lado obsessivo com a organização que poucos conheciam. Ele admitiu que pequenas alterações na rotina podem desestabilizá-lo emocionalmente. “Eu sempre fui organizado. Com a roupa de treinar, as coisas do futebol. Não gosto que toquem, tenho que saber onde está cada coisa”. Messi foi além e confessou suas excentricidades: “A verdade é que tenho um lado que é mais estranho, eu gosto muito de estar sozinho. Meu estado de ânimo depende de muitas coisas, de pequenas bobagens… Se mudam o que eu tinha que fazer”.

Messi explica bloqueio emocional e o “fator Mateo” A dificuldade de comunicação é outro ponto que incomoda o gênio da bola. Ele confessou que tende a internalizar os problemas e que já buscou ajuda profissional no passado. “Eu não me comunico, eu assimilo tudo por dentro. Houve um tempo em que fiz terapia, em Barcelona, mas depois não fiz mais”. No dia a dia, sua esposa Antonela Roccuzzo é o principal refúgio, enquanto o pai cuida das conversas esportivas.

Contudo, quando ele se “bloqueia”, apenas um membro da família consegue resgatá-lo rapidamente: seu filho do meio, Mateo, de 10 anos. Ele reconhece a falha em se fechar: “É que me custa me expressar, comunicar meus problemas… Sei que é feio, mas é meu jeito”. Carreira, estilo e redenção O papo também fluiu para o futebol. Messi relembrou o início no Newell’s e a quase ida para o River Plate antes de fechar com o Barcelona. Sobre seu estilo, ele foi pragmático ao rejeitar firulas desnecessárias: