Mbappé é ausência em relacionados do Real Madrid para a Supercopa da Espanha

O Real Madrid não contará com Kylian Mbappé na disputa da Supercopa da Espanha. O atacante sofreu uma entorse no joelho esquerdo e ficou fora da lista de relacionados divulgada nesta terça-feira por Xabi Alonso. Com isso, o jogador não participa, ao menos, da semifinal do torneio, que acontece na Arábia Saudita.

Mbappé já não integrou a equipe na vitória por 5 a 1 sobre o Real Betis, por La Liga, no último domingo (4). O departamento médico do clube comunicou a lesão no dia 31 de dezembro e optou por não estabelecer prazo para o retorno do atleta. A comissão técnica trabalha com a possibilidade de retorno do craque em caso de classificação para a decisão. Ainda assim, a tendência é que o jogador seja ausência durante toda a competição.