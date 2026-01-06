Mbappé é ausência em relacionados do Real Madrid para a Supercopa da Espanha

Mbappé é ausência em relacionados do Real Madrid para a Supercopa da EspanhaAtacante se recupera de entorse no joelho esquerdo e fica em Madri realizando tratamento
O Real Madrid não contará com Kylian Mbappé na disputa da Supercopa da Espanha. O atacante sofreu uma entorse no joelho esquerdo e ficou fora da lista de relacionados divulgada nesta terça-feira por Xabi Alonso. Com isso, o jogador não participa, ao menos, da semifinal do torneio, que acontece na Arábia Saudita.
Mbappé já não integrou a equipe na vitória por 5 a 1 sobre o Real Betis, por La Liga, no último domingo (4). O departamento médico do clube comunicou a lesão no dia 31 de dezembro e optou por não estabelecer prazo para o retorno do atleta. A comissão técnica trabalha com a possibilidade de retorno do craque em caso de classificação para a decisão. Ainda assim, a tendência é que o jogador seja ausência durante toda a competição.
Isso porque, segundo informações do jornal espanhol “As”, o Real Madrid optou por um tratamento conservador para Mbappé, na intenção de garantir recuperação completa da lesão. O francês permanece em Madri e realiza tratamento no centro de treinamento de Valdebebas, sob acompanhamento do departamento médico, enquanto o resto do elenco viaja para a Arábia Saudita.
O Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid nesta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), no estádio King Abdullah Sports City, em Jidá. O jogo é válido pela semifinal da Supercopa da Espanha. O vencedor do duelo enfrenta o ganhador da outra semifinal, disputada entre Barcelona e Athletic Bilbao, jogo acontece na quarta-feira (7), às 16h (de Brasília), no mesmo estádio.
Veja os relacionados pelo Real Madrid para a Supercopa da Espanha
Goleiros: Courtois, Lunin e Fran González.
Defensores: Carvajal, Alaba, Alexander-Arnold, Raul Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger, Ferland Mendy, Huijsen e Jiménez.
Meio-campistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos e Thiago.
Atacantes: Vini Jr., Rodrygo, Gonzalo García e Mastantuono.