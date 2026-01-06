Maxime e JP ganham nova chance no Vasco e serão observados por Diniz

Dentro do elenco do Vasco há espaço para isso acontecer. Afinal de contas, Paulinho não teve o contrato renovado, enquanto Mateus Carvalho e Jair se recuperam de grave lesão no joelho e só voltam a jogar no segundo semestre. Dessa forma, JP e Maxime podem ocupar essas lacunas, desde que aproveitem as oportunidades.

A temporada de 2026 representa uma nova chance para JP e Maxime Dominguez no Vasco . Ambos voltaram ao clube após um período de empréstimo e serão avaliados pelo técnico Fernando Diniz. O treinador não chegou a trabalhar com os jogadores. Quando o treinador foi contratado, em maio do ano passado, JP e Maxime já estavam emprestados para Avaí e Toronto FC, respectivamente. Agora poderão mostrar que possuem condições de permanecer no Cruz-Maltino.

LEIA MAIS: Vasco sobe oferta e se aproxima de acerto por Alan Saldivia

Empréstimos distintos

JP retornou ao Vasco com moral após se destacar na Série B do ano passado pelo Avaí. O jogador de 20 anos disputou 28 partidas, 25 como titular, marcou cinco gols e deu uma assistência. Internamente, ninguém duvida da capacidade técnica do meio-campista. No entanto, a intensidade nos treinos o fizeram perder espaço. Sob o comando de Fernando Diniz, a expectativa é de que ele possa mostrar todo o seu potencial.

Já Maxime Dominguez voltou ao Vasco sem tanta moral assim. O suíço esteve emprestado ao Toronto FC, clube canadense, mas que disputa a Major League Soccer. Por lá, não conseguiu destaque, tanto que a opção de compra não foi exercida pelo time canadense. Foram 25 jogos, 15 como titular e apenas uma assistência. Apesar disso, o entendimento é de que o jogador pode ser útil no modelo de jogo de Fernando Diniz, por ter um bom passe e fazer mais de uma função no meio-campo.

Assim, JP e Maxime se reapresentaram ao Vasco na última sexta-feira e fazem parte do elenco que vai defender o time nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Sforza e Garré também fazem parte deste grupo de jogadores. No entanto, ambos não estão nos planos da comissão técnica e devem ser negociados.