Manchester City x Brighton: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2025/26. Nesta quarta-feira (7), City e Brighton se enfrentam às 16h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo coloca frente a frente duas equipes da primeira página da tabela que buscam se recuperar na competição.

Como chega o Manchester City

O City vem de dois empates consecutivos na Premier League que deixaram o time mais longe da liderança. O time é o vice-líder com 42 pontos e viu o Arsenal abrir seis de vantagem no topo da tabela.

Além disso, o técnico Pep Guardiola tem outros motivos para se preocupar. Isto porque o departamento médico do clube está cheio e o treinador terá que lidar com uma série de desfalques nesta quarta-feira. Gvardiol, Rúben Dias, Stones, Savinho, Bobb e Kovacic, lesionados, estão fora de combate. Ao mesmo tempo, Aït-Nouri e Marmoush estão com as suas seleções na Copa Africana de Nações.