Mais de R$ 300 milhões! Neymar expõe frota de luxo com batmóvel e aeronaves de alto padrão

O mundo luxuoso de Neymar

Para além da réplica, a publicação também mostra detalhes do jato executivo do astro: modelo Dassault Falcon 900LX, com suas iniciais. A aeronave conta com três motores e autonomia próxima de 9 mil quilômetros. Ou seja, permite viagens sem escalas entre destinos distantes, como Mumbai, na Índia, e Londres, no Reino Unido.

Com valor de mercado em torno de R$ 250 milhões, o jato conta com capacidade para até 14 passageiros e possibilidades distintas de configuração — com quartos, salas, áreas de estar e jantar.

O outro destaque da frota aparece com mais frequência em cliques do camisa 10 do Santos. O helicóptero Airbus H145 custa cerca de R$ 52 milhões e tem autonomia de voo de 564 quilômetros, além de comportar até 10 pessoas. Se quiser mais conforto, aconselha-se apenas oito passageiros e mais os dois pilotos.

