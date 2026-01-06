Luverdense x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h45

Luverdense x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h45Vitória pode encaminhar a classificação do Timão para a segunda fase
Nesta terça-feira (6), às 19h30 (de Brasília), o Corinthians enfrenta o Luverdense (MT), pela segunda rodada da Copinha 2026. O jogo acontecerá no estádio Zezinho Magalhães, na cidade de Jaú, sede do grupo, localizada no Centro-Oeste Paulista. O jogo é válido pelo Grupo 8 da competição, que ainda conta com Trindade (GO) e o XV de Jaú, time anfitrião.
A Voz do Esporte já está com tudo pronto para transmitir a peleja com uma equipe de altíssimo nível, ao vivo, a partir de 18h45. Bruno Scaciotti tem a dura missão de narrar o embate. Mas ele terá o auxílio luxuoso de Adélio Guimarães nos comentários e Raphael Almeida nos comentários. Portanto, só craque no recinto!