Kings League Nations: Confira os jogos, horários e onde assistir desta terça (06/1)

A Kings League Nations tem sua sequência nesta terça-feira (06/1), com mais dois jogos que podem definir alguns rumos e também trazer mais seleções classificadas. O destaque fica pelo duelo entre Espanha e Peru, que são do grupo do Brasil e podem desenhar o destino da Seleção Brasileira na competição.

França x Argélia

O primeiro duelo do dia será entre França e Argélia. Os franceses estão no limite já que perderam na estreia da Kings League Nations por 8 a 0. Assim, mais do que a vitória, os europeus precisa fazer um saldo de gols importante que pode ser crucial nos critérios de desempate pela classificação. Já os argelinos podem garantir um lugar ao menos no Last Chance, já que saíram vitoriosos diante da Polônia na primeira rodada e pode somar seu segundo triunfo junto com a Itália em seu grupo.

Peru x Espanha

O dia encerra com um embate que interfere diretamente no grupo do Brasil. O Peru vai em busca da primeira vitória após sofrer um revés doloroso para o Catar na sua primeira partida da competição. Contudo, do outro lado, está a Espanha, uma das favoritas da competição e que venceu a Seleção Brasileira na estreia. Assim, os espanhóis podem garantir a classificação na próxima fase já neste confronto, enquanto os peruanos precisam do triunfo para seguir vivo.