Kaká vai bater o pênalti do presidente do Brasil na Kings League Nations

Além de presidente nacional da Kings League, Kaká também integra o grupo de 19 capitães da Seleção Brasileira nesta segunda edição do Mundial, que está sendo realizada em São Paulo. Na estreia do Brasil, a cobrança ficou sob responsabilidade do streamer Gaules. Contudo, ele não conseguiu converter a penalidade na derrota por 7 a 3 para a Espanha.

Atual campeão da Copa do Mundo, o Brasil chega pressionado para o confronto diante do Catar. Afinal, uma nova derrota pode complicar de forma significativa a situação da equipe na fase de grupos.

A competição reúne 20 seleções, distribuídas em cinco grupos com quatro equipes cada. Os líderes de cada chave avançam diretamente às quartas de final, enquanto os segundos colocados e o melhor terceiro colocado disputam o Last chance. A decisão do torneio está marcada para o dia 17 de janeiro, no Allianz Parque.

