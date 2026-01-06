Kaká vai bater o pênalti do presidente do Brasil na Kings League Nations

Kaká vai bater o pênalti do presidente do Brasil na Kings League NationsEx-jogador vai assumir responsabilidade e realizará cobrança na próxima quinta-feira, contra o Catar
A Seleção Brasileira contará com um nome de peso para a segunda rodada da Copa do Mundo da Kings League. Afinal, Kaká será o responsável pela cobrança do chamado pênalti do presidente na partida contra o Catar, nesta quinta-feira (08/1), às 19h, em Guarulhos, na Trident Arena.
O ”pênalti do presidente” é uma das regras mais emblemáticas da Kings League. Em cada jogo, o presidente do time ou um capitão previamente escolhido tem a possibilidade de entrar em campo exclusivamente para a cobrança do pênalti, com o gol valendo normalmente para o placar.
Além de presidente nacional da Kings League, Kaká também integra o grupo de 19 capitães da Seleção Brasileira nesta segunda edição do Mundial, que está sendo realizada em São Paulo. Na estreia do Brasil, a cobrança ficou sob responsabilidade do streamer Gaules. Contudo, ele não conseguiu converter a penalidade na derrota por 7 a 3 para a Espanha.
Atual campeão da Copa do Mundo, o Brasil chega pressionado para o confronto diante do Catar. Afinal, uma nova derrota pode complicar de forma significativa a situação da equipe na fase de grupos.
A competição reúne 20 seleções, distribuídas em cinco grupos com quatro equipes cada. Os líderes de cada chave avançam diretamente às quartas de final, enquanto os segundos colocados e o melhor terceiro colocado disputam o Last chance. A decisão do torneio está marcada para o dia 17 de janeiro, no Allianz Parque.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar