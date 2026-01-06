Juventus vence Sassuolo e se mantém no G4 do Italiano

Juventus vence Sassuolo e se mantém no G4 do ItalianoVitória fora de casa pela 19ª rodada tem gol contra, brilho de Jonathan David e mantém a Juve na briga pela liderança
A Juventus fez uma atuação segura fora de casa e venceu o Sassuolo por 3 a 0, nesta terça-feira (6), em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. O placar foi aberto ainda no primeiro tempo com um gol contra de Tarik Muharemovic. Já na etapa final, Jonathan David se destacou, se recuperou do pênalti desperdiçado no último fim de semana e teve participação decisiva na vitória no estádio Città del Tricolore. O atacante deu assistência para Fabio Miretti e, na sequência, marcou o terceiro gol para confirmar o triunfo.
Dessa maneira, a Juve chegou a 36 pontos nesta edição da Serie A e retomou a 4ª posição na tabela, que estava com a Roma. Além disso, a diferença para a líder Inter de Milão é de três pontos. No entanto, a Velha Senhora tem duas partidas a mais que os três primeiros colocados.
Além disso, a última vez que a Juve venceu uma partida do Campeonato Italiano por três gols de diferença ocorreu em fevereiro de 2025.
Por outro lado, o Sassuolo não conseguiu se impor diante de seus torcedores e sofreu uma dura derrota nesta terça-feira. Com o resultado, o time segue com 23 pontos, na 10ª posição, mas ainda pode ser ultrapassado no decorrer desta 19ª rodada. Ao mesmo tempo, esta foi a quinta partida consecutiva sem vitória no Campeonato Italiano e o time está em queda livre na tabela.
Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano
Terça-feira (6/1)
Pisa 0x3 Como
Lecce 0x2 Roma
Sassuolo 0x3 Juventus
Quarta-feira (7/1)
Bologna x Atalanta – 14h30
Napoli x Verona – 14h30
Parma x Inter de Milão – 16h45
Torino x Udinese – 16h45
Lazio x Fiorentina – 16h45
Quinta-feira (8/1)
Cremonese x Cagliari – 14h30
Milan x Genoa – 16h45
*Horários de Brasília.
