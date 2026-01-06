Integrantes de organizada do Santos dão recado a Gabigol em seu retorno

Conversa entre membros da torcida e atacante ocorre em apresentação do jogador, que marca o início de sua segunda passagem pelo Peixe / Crédito: Jogada 10

O retorno de Gabigol ao Santos, que se concretizou no início de 2026, foi marcado por episódios marcantes em sua coletiva de apresentação, que ocorreu na última segunda-feira (05/01). Entre um dos episódios de mais destaque está a conversa direta entre o atacante e membros de uma torcida organizada do Peixe. Entre os assuntos debatidos, o especialista em leitura labial Velloso expôs um recado em tom de aviso ao jogador. “Nós só espera (sic) que tu dê a vida pela parada, represente mano. Nós tá (sic) comprando teu bagulho mano, tá ligado? Mó galera não te quer, mó galera não queria você aqui, mas nós vai (sic) comprar teu bagulho. Nós vai (sic) te apoiar, mas não esquece do gol”, citaram integrantes de uma organizada do Santos.

Já disponível para reestrear pelo Santos Gabigol já participou das atividades junto a outros novos e velhos companheiros do elenco do Peixe, no CT Rei Pelé. Inclusive, na resposta de um dos questionamentos que recebeu em sua apresentação, o atacante garantiu que já está pronto para entrar em campo. “Com mais de 200 jogos com a camisa do Santos, estarei à disposição para contribuir dentro e fora de campo. Pelos treinos, vejo um time empenhado e de qualidade, com as características do trabalho do Vojvoda que já aparecem no dia a dia. Espero que sábado seja uma estreia muito bonita para nós. Vamos enfrentar um adversário que está treinando há mais tempo do que a gente, mas, na Vila, não podemos perder pontos”, argumentou o jogador. A estreia do Alvinegro Praiano no Campeonato Paulista e na temporada será em duelo contra o Novorizontino, às 16h, na Vila Belmiro, no próximo sábado (10/01).