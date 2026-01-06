Independente-AP x São Paulo, pela Copinha: onde assistir

Tricolor busca a segunda vitória na competição e pode garantir a classificação para a segunda fase

A partida entre Independente-AP e São Paulo terá transmissão da XSports na TV aberta e no YouTube.

O São Paulo enfrenta o Independente-AP na quarta-feira (7), às 15h (de Brasília), pela segunda rodada da Copinha 2026. O jogo acontecerá no estádio Walter Ribeiro, na cidade de Sorocaba, sede do grupo, localizada a cerca de 90 km da capital paulista. O jogo é válido pelo Grupo 19 da competição, que ainda conta com Maruinense (SE) e Real Soccer, time anfitrião.

Como chega o Independente-AP

O Independente-AP ficou no empate por 0 a 0 diante do Real Soccer, time anfitrião, no último domingo (4), pela primeira rodada da Copinha. A equipe ocupa a segunda posição do grupo, com um ponto, empatado justamente com o Real Soccer. Assim, a equipe amapaense não pode perder se quiser avançar à segunda fase do torneio.

Como chega o São Paulo

Atual campeão da competição, o São Paulo venceu a primeira partida por 2 a 0, diante do Maruinense, em jogo marcado por um gol olímpico de Tetê. Este resultado colocou o Tricolor na liderança da chave de forma isolada, com três pontos. Assim, a vitória sobre o Independente-AP pode garantir o clube do Morumbi na segunda fase da competição, a depender do outro resultado do grupo. Real Soccer e Maruinense se enfrentam no mesmo dia, um pouco mais tarde: às 17h15 (de Brasília).

Veja a classificação do Grupo do São Paulo após a primeira rodada da Copinha

1º São Paulo – 3 pontos; 1 jogo; 1 vitória; 2 gols marcados; 0 gols sofridos

2º Independente-AP – 1 ponto; 1 jogo; 1 empate; 0 gols marcados; 0 gols sofridos

3º Real Soccer – 1 pontos; 1 jogo; empate; 0 gols marcados; 0 gols sofridos

4º Maruinense – 0 pontos; 1 jogo; 1 derrota; 0 gols marcados; 2 gols sofridos