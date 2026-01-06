Hulk pede rescisão amigável ao Atlético e tenta saída sem multa

Hulk pede rescisão amigável ao Atlético e tenta saída sem multaÍdolo rejeita projeto do Galo e tem proposta do Fluminense; diretoria tenta segurar atacante, mas multa de R$ 60 milhões é entrave
A relação entre Hulk e o Atlético-MG atingiu um ponto crítico na noite desta terça-feira (06). O ídolo alvinegro formalizou um pedido oficial de rescisão amigável, desejando o encerramento imediato de seu vínculo com o clube sem a necessidade do pagamento da multa rescisória. Embora o estafe do atleta tenha negado publicamente a informação em um primeiro momento, fontes garantem que houve uma solicitação do tipo no início da noite. O movimento indica o desejo do camisa 7 em buscar novos ares, visto que ele já tem em mãos uma proposta do Fluminense. As informações são do portal “ge”.
O grande obstáculo para a ruptura contratual é financeiro. O acordo atual estipula uma multa de R$ 60 milhões para tirar o atacante de Belo Horizonte, valor que o clube mineiro, a princípio, não pretende abrir mão. No entanto, a diretoria do Galo ainda tenta reverter o cenário. Na tarde de hoje, o CSO Paulo Bracks afirmou categoricamente que ninguém deseja a saída do jogador e revelou que uma oferta de extensão contratual até o fim de 2027 foi colocada na mesa.
Projeto rejeitado e negociações tensas
A tensão nos bastidores se arrasta desde o último domingo, com reuniões frequentes entre as partes para tentar um consenso. O Atlético chegou a apresentar um projeto institucional “fora das quatro linhas” para o futuro de Hulk, mas o jogador e seus representantes rejeitaram a ideia imediatamente. Bracks reforçou em entrevista que o atleta é um “assunto institucional” e que “vai parar quando decidir parar”, tentando afastar rumores de aposentadoria forçada.
Por fim, diante da formalização do pedido de saída, a postura rígida do clube pode sofrer alterações. Com o camisa 7 demonstrando interesse explícito em não permanecer na Cidade do Galo, existe a possibilidade de uma flexibilidade por parte da diretoria mineira em relação aos valores da multa para evitar um litígio desgastante com um de seus maiores ídolos. O Fluminense monitora a situação de perto, aguardando o desfecho burocrático para avançar.
