Hulk pede rescisão amigável ao Atlético e tenta saída sem multa

A relação entre Hulk e o Atlético-MG atingiu um ponto crítico na noite desta terça-feira (06). O ídolo alvinegro formalizou um pedido oficial de rescisão amigável, desejando o encerramento imediato de seu vínculo com o clube sem a necessidade do pagamento da multa rescisória. Embora o estafe do atleta tenha negado publicamente a informação em um primeiro momento, fontes garantem que houve uma solicitação do tipo no início da noite. O movimento indica o desejo do camisa 7 em buscar novos ares, visto que ele já tem em mãos uma proposta do Fluminense. As informações são do portal “ge”.

O grande obstáculo para a ruptura contratual é financeiro. O acordo atual estipula uma multa de R$ 60 milhões para tirar o atacante de Belo Horizonte, valor que o clube mineiro, a princípio, não pretende abrir mão. No entanto, a diretoria do Galo ainda tenta reverter o cenário. Na tarde de hoje, o CSO Paulo Bracks afirmou categoricamente que ninguém deseja a saída do jogador e revelou que uma oferta de extensão contratual até o fim de 2027 foi colocada na mesa.