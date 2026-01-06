Hulk nega rescisão e garante permanência no Galo: “Vou cumprir meu contrato”

A crise entre Hulk e a diretoria do Atlético sofreu uma reviravolta completa na noite desta terça-feira (06). Após um dia marcado por informações sobre um suposto pedido de rescisão amigável , o ídolo alvinegro utilizou as redes sociais para desmentir os rumores e garantir sua continuidade no clube. Em uma série de postagens explosivas, o camisa 7 foi direto ao ponto e encerrou as especulações de saída imediata com uma frase contundente:

O jogador negou que tenha forçado a barra para deixar Belo Horizonte e assegurou que continuará honrando a camisa enquanto estiver no elenco. O desabafo serviu para expor a mágoa do atleta com a condução de sua carreira pela gestão atual. Hulk revelou que as propostas recebidas de outros clubes — negociações que tiveram o aval do próprio Atlético — eram financeiramente inferiores ao que ele recebe ou ao que foi ofertado pelo Galo.

Segundo ele, isso prova que o impasse não é financeiro, mas sim uma questão de “reconhecimento esportivo”. O atacante reiterou que se sentiu desvalorizado esportivamente e confirmou que a diretoria manifestou o desejo de que ele se aposentasse ainda neste ano, cenário que ele rejeita. Essa declaração coloca o Atlético em uma situação delicada, pois sugere que o clube abriu as portas para a saída do ídolo antes de tentar segurá-lo publicamente.

Respeito à hierarquia e fim da novela

Além das questões contratuais, Hulk abordou rumores sobre sua relação com a comissão técnica. Ele negou veementemente ter exigido titularidade para permanecer na equipe. O artilheiro declarou que respeita as decisões do treinador e que trabalha duro para conquistar seu espaço, afastando a fama de “estrelismo”.