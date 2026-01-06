Hulk nega pedido de rescisão e expõe mágoa com Atlético: “Me senti desvalorizado”

Atacante usa redes sociais para rebater diretoria, revela pressão por aposentadoria e confirma que clube autorizou propostas rivais / Crédito: Jogada 10

A crise entre Hulk e a diretoria do Atlético-MG ganhou contornos dramáticos e públicos na noite desta terça-feira (06). O ídolo alvinegro utilizou suas redes sociais para quebrar o silêncio e rebater as informações que circularam ao longo do dia. Em uma série de postagens diretas, o camisa 7 negou categoricamente que tenha pedido rescisão contratual ou forçado sua saída do clube. Por outro lado, o jogador expôs uma ferida aberta na relação com a gestão. Hulk afirmou com todas as letras que se sentiu “desvalorizado esportivamente” e acusou o Galo de não apresentar um projeto esportivo claro e garantido para a sua continuidade.

O desabafo do artilheiro contradiz a versão de “rescisão amigável” e traz à tona bastidores tensos. O jogador revelou que houve uma “manifestação de desejo do clube” para que ele se aposentasse ainda neste ano, algo que ele rejeita no momento. Além disso, Hulk confirmou que a própria diretoria atleticana deu o aval para que outros clubes apresentassem propostas por ele, o que explica a investida forte do Fluminense nos últimos dias. Essa declaração coloca a diretoria em uma situação delicada, pois sugere que o clube abriu as portas para a saída do ídolo antes de tentar segurá-lo publicamente. Proposta rival e defesa de honra Hulk também aproveitou o espaço para validar a oferta que recebeu do mercado, sem citar nominalmente o Tricolor Carioca. Ele confirmou que “outro clube” apresentou uma proposta esportiva clara por dois anos diretos e que essa oferta o valorizava esportivamente, ao contrário do que sentiu em Belo Horizonte. O atacante rebateu a narrativa de que estaria agindo por dinheiro. Ao perguntar a si mesmo se é mercenário, ele respondeu com um enfático “Jamais!!!”.