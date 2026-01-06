Hulk nega pedido de rescisão e expõe mágoa com Atlético: “Me senti desvalorizado”Atacante usa redes sociais para rebater diretoria, revela pressão por aposentadoria e confirma que clube autorizou propostas rivais
A crise entre Hulk e a diretoria do Atlético-MG ganhou contornos dramáticos e públicos na noite desta terça-feira (06). O ídolo alvinegro utilizou suas redes sociais para quebrar o silêncio e rebater as informações que circularam ao longo do dia. Em uma série de postagens diretas, o camisa 7 negou categoricamente que tenha pedido rescisão contratual ou forçado sua saída do clube.
Por outro lado, o jogador expôs uma ferida aberta na relação com a gestão. Hulk afirmou com todas as letras que se sentiu “desvalorizado esportivamente” e acusou o Galo de não apresentar um projeto esportivo claro e garantido para a sua continuidade.
O desabafo do artilheiro contradiz a versão de “rescisão amigável” e traz à tona bastidores tensos. O jogador revelou que houve uma “manifestação de desejo do clube” para que ele se aposentasse ainda neste ano, algo que ele rejeita no momento. Além disso, Hulk confirmou que a própria diretoria atleticana deu o aval para que outros clubes apresentassem propostas por ele, o que explica a investida forte do Fluminense nos últimos dias.
Essa declaração coloca a diretoria em uma situação delicada, pois sugere que o clube abriu as portas para a saída do ídolo antes de tentar segurá-lo publicamente.
Proposta rival e defesa de honra
Hulk também aproveitou o espaço para validar a oferta que recebeu do mercado, sem citar nominalmente o Tricolor Carioca. Ele confirmou que “outro clube” apresentou uma proposta esportiva clara por dois anos diretos e que essa oferta o valorizava esportivamente, ao contrário do que sentiu em Belo Horizonte. O atacante rebateu a narrativa de que estaria agindo por dinheiro. Ao perguntar a si mesmo se é mercenário, ele respondeu com um enfático “Jamais!!!”.
Sobre as tratativas com o Atlético, o jogador admitiu que houve uma proposta comercial do clube, mas ressaltou que os termos diferem do que a mídia divulgou. O formato de “perguntas e respostas” escolhido pelo atleta serviu para pontuar cada divergência. Ele encerra a discussão, por ora, deixando claro que a ruptura, se acontecer, decorre da falta de um horizonte esportivo no Galo e não de uma vontade unilateral de abandonar o barco. A torcida agora aguarda a tréplica da diretoria diante de acusações tão graves.
Confira os pontos levantados por Hulk:
