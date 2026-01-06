Guilherme se despede e ganha homenagem do Santos: “Vai ficar no meu coração”Atacante marcou o gol 13 mil da história do Peixe e se transferiu para o Houston Dynamo, dos EUA, onde jogará em 2026
O atacante Guilherme esteve no CT Rei Pelé nesta terça-feira (6) para se despedir do Santos. O jogador, negociado com o Houstou Dynamo, dos Estados Unidos, por 2,1 milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões), recebeu homenagem do clube.
Aliás, Guilherme já não havia se apresentado com o elenco para iniciar a pré-temporada por conta com a negociação com os norte-americanos. Assim, esteve no centro de treinamento nesta terça para se despedir dos companheiros.
De quebra, o artilheiro do Peixe nas duas últimas temporadas ganhou uma placa do clube e uma faixa de capitão. Afinal, o atacante foi o autor do gol 13 mil da história do Santos.
“Guilherme “Amado”, você fez o gol número 13 mil do Santos FC, o time que mais marcou na história do futebol mundial. Foi um dos jogadores fundamentais na volta para a elite do futebol brasileiro. Obrigado e toda sorte no decorrer da carreira”.
Dessa maneira, em vídeo publicado nas redes sociais do presidente Marcelo Teixeira, Guilherme agradeceu ao dirigente e aos torcedores do Peixe.
“Um beijo para a nação. Agradecer pelo carinho. Pedir desculpas se, por algum momento, eu fiz algo que entristeceu o coração de algum torcedor. Já estou me emocionando aqui. O Santos vai ficar no meu coração. Obrigado, nação! Amo vocês! Obrigado, presidente, por ter me ligado lá em 2023, início de 2024. Obrigado por essa parceria nesses dois anos, pelo carinho que você sempre teve comigo, com a minha família. Seja nos momentos bons ou ruins. Obrigado por tudo”.
Guilherme marcou 94 gols pelo Santos
Guilherme chegou ao Santos no fim de 2023, em uma negociação que envolveu outros dois jogadores. Afinal, o clube cedeu o volante Dodi e emprestou o atacante Soteldo ao Grêmio.
No total, o jogador disputou 94 partidas pelo Peixe, com 27 gols marcados. Assim, garantiu a artilharia do Campeonato Paulista do ano passado e conquistou o título da Série B de 2024.