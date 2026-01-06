Guilherme se despede e ganha homenagem do Santos: “Vai ficar no meu coração”

Atacante marcou o gol 13 mil da história do Peixe e se transferiu para o Houston Dynamo, dos EUA, onde jogará em 2026 / Crédito: Jogada 10

O atacante Guilherme esteve no CT Rei Pelé nesta terça-feira (6) para se despedir do Santos. O jogador, negociado com o Houstou Dynamo, dos Estados Unidos, por 2,1 milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões), recebeu homenagem do clube. Aliás, Guilherme já não havia se apresentado com o elenco para iniciar a pré-temporada por conta com a negociação com os norte-americanos. Assim, esteve no centro de treinamento nesta terça para se despedir dos companheiros.

De quebra, o artilheiro do Peixe nas duas últimas temporadas ganhou uma placa do clube e uma faixa de capitão. Afinal, o atacante foi o autor do gol 13 mil da história do Santos. "Guilherme "Amado", você fez o gol número 13 mil do Santos FC, o time que mais marcou na história do futebol mundial. Foi um dos jogadores fundamentais na volta para a elite do futebol brasileiro. Obrigado e toda sorte no decorrer da carreira". Dessa maneira, em vídeo publicado nas redes sociais do presidente Marcelo Teixeira, Guilherme agradeceu ao dirigente e aos torcedores do Peixe.