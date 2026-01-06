Guga, do Fluminense, assume romance com ex-affair de Vini Jr em registros na web

Lateral tricolor estava solteiro há poucos meses, desde o fim do relacionamento de cinco anos com Jessica Franzoni

Parece que a fila andou mesmo para Guga, do Fluminense. Isso porque o lateral tricolor não fez questão de esconder o clima de romance com Catherine Bascoy , apontada em diferentes ocasiões como affair de Vini Jr., durante os festejos de fim de ano. Há quem diga que os dois receberam 2026 com ares de paixão em Maracaípe, no litoral de Pernambuco.

O encontro entre os pombinhos aconteceu no mesmo destino que já virou cenário recorrente de histórias do futebol fora de campo. Foi em Maracaípe, por exemplo, que Léo Pereira e Karoline Lima trocaram o primeiro beijo, em 2023. Desta vez, o mesmo clima de réveillon também aproximou a influenciadora do atleta tricolor.

Depois das celebrações de Ano-Novo, o casal manteve a rota tradicional de quem estende os dias de descanso no Nordeste e seguiu para Fernando de Noronha. No arquipélago, Catherine Cláudio, nome do lateral, circularam juntos e não esconderam o envolvimento que marcou o início de 2026. As informações são do jornal Extra.

Registros de Guga com Catherine

Os primeiros flagras do casal durante a passagem pela ilha ocorreu em um show de pagode, quando apareceram aos beijos nas redes. As demonstrações de carinho chegaram ao ponto do próprio atleta tricolor compartilhar registros em seus stories do Instagram.

O lateral só apagou os registros após a repercussão de amigos e seguidores, que o elegeram como “emocionado” demais. Ele, então, optou por retirar o storie do ar antes do prazo de 24h. Vale destacar que o atleta estava solteiro desde o fim do namoro de cinco anos com Jessica Franzoni.