Globo, Record, SBT… Veja onde serão transmitidos os jogos dos estaduais de 2026

Bola começa a rolar nesta terça-feira (6) com o início dos campeonatos no Ceará, Paraná e Santa Catarina / Crédito: Jogada 10

Os campeonatos estaduais de 2026 começam oficialmente nesta terça-feira (6) com os primeiros jogos do Catarinense, Cearense e Paranaense. A rodada marca, portanto, a abertura da temporada após mudanças no calendário da CBF. Entre os duelos de estreia estão Chapecoense x Brusque pelo Catarinense, Maracanã x Ferroviário no Cearense e São Joseense x Galo Maringá no Paranaense. Nos próximos dias, portanto, outros estaduais como Paulista, Gaúcho, Mineiro e Carioca entram em ação (veja a lista abaixo). Assim, quanto às transmissões, a cobertura televisiva e por streaming já está definida para muitos dos principais estaduais. No Carioca e no Mineiro, o Grupo Globo garantiu, inclusive, a transmissão em plataformas como TV Globo, GE TV, Sportv e o pay-per-view.

Paulistão terá multiplataformas Já o Paulistão contará com uma ampla cobertura, inclusive. Todos os jogos, aliás, serão transmitidos ao vivo pela HBO Max, com produção da TNT Sports, garantindo acesso completo ao campeonato via streaming. Além disso, partidas selecionadas — incluindo clássicos e fases decisivas — também serão exibidas na TV aberta pela Record, na TV por assinatura pela TNT e gratuitamente no YouTube, pela CazéTV. Quando começa cada Estadual 6 de janeiro

Catarinense – NSC TV (aberta), GE (internet) e SportyNet (YouTube)

Cearense – TVE Brasil (TVE Ceará), TV Verdes Mares (afiliada da Globo), Canal GOAT e FCF TV (ambos no Youtube)

Paranaense – RIC Record e TV Paraná Turismo (aberta), Canal GOAT (YouTube) 10 de janeiro

Alagoano – TV Pajuçara (afiliada da Record)/Canal NN Play (YouTube)

Amazonense – SportyNet (YouTube)

Baiano – TVE Brasil (TVE Bahia)

Brasiliense – TV Record Brasília (afiliada da Record)

Gaúcho – RBS (afiliada da Globo e Sportv)

Goiano – TV Brasil Central, Record Goiás e TV Assembleia (aberta), Canal GOAT e TV FGF (ambos no YouTube)

Maranhense – FMF TV (YouTube). Ainda sem acordo, portanto, para transmissão na TV aberta ou fechada Mato-Grossense – TV Centro América (afiliada da Globo) FMF TV (YouTube)

Mineiro – TV Globo (aberta, Sportv pay per view)

Paulista – Record (aberta), Streaming da HBO Max e TNT Sports (TV fechada) e CazéTV (Youtube)

Pernambucano – TV Globo (aberta), Canal GOAT e TV FPF (ambos no YouTube)

Piauiense – TV Cidade Verde (afiliada do SBT), TV Cidade Verde (YouTube)

Potiguar – TV Tropical (afiliada da Record), Canal GOAT e TV FNF (ambos no YouTube)

Sergipano – TV Atalaia (afiliada da Record), Portal ITTV (pay per view) e TV Atalaia (YouTube)

11 de janeiro

Carioca – TV Globo (aberta, Sportv pay per view) 12 de janeiro Acreano – FFAC TV (YouTube) 14 de janeiro

Capixaba – TVE Brasil (TVE Espírito Santo)

17 de janeiro

Paraibano – TV Cabo Branco, TV Paraíba (ambas afiliadas da Globo), TH+ Tambaú (afiliada do SBT). Além do site Jornal da Paraíba (pay per view), Canal GOAT (YouTube)

Rondoniense – Rede Amazônica (afiliada da Globo)

Tocantinense – Ainda sem acordo, portanto, para transmissão 18 de janeiro

Sul-Mato-Grossense – TV Morena (afiliada da Globo) e tempo real no GE 24 de janeiro

Paraense – Ainda sem acordo, portanto, para transmissão

Roraimense – TV Imperial (afiliada da Record)