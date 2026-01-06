Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fulham x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 21ª rodada da Premier League
Dia de clássico londrino na Premier League 2025/26. Nesta quarta-feira (7), Fulham e Chelsea se enfrentam às 16h30 (de Brasília), no Craven Cottage, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo será o primeiro dos Blues desde a demissão do técnico Enzo Maresca. O time anunciou nesta terça-feira (6) a contratação de Liam Rosenior para o cargo, mas é Calum McFarlane quem comandará a equipe em Londres.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Fulham

O Fulham vive um bom momento na temporada e chega embalado para o clássico londrino. O time está invicto há cinco jogos na Premier League e quer aproveitar a boa fase para subir na tabela. Mesmo assim, a equipe vem de dois empates consecutivos, após uma boa sequência de três vitórias, sendo o último deles com um resultado heroico contra o Liverpool, garantido nos acréscimos da partida.

Dessa maneira, o Fulham abriu a 21ª rodada na 11ª posição, com 28 pontos, três a menos que o próprio Chelsea, que abre o G5 da Premier League.

Contudo, o técnico Marco Silva enfrenta uma série de problemas no elenco. Isto porque Rodrigo Muniz, Tete, King e Sessegnon, lesionados, são baixas confirmadas. Além disso, Chukwueze, Bassey e Iwobi estão com a Nigéria na Copa Africana de Nações e também desfalcam a equipe nesta quarta-feira.

Como chega o Chelsea

Por outro lado, o Chelsea começa uma nova trajetória desde a saída do técnico Enzo Maresca. O clube anunciou a contratação de Liam Rosenior para assumir o cargo nesta terça-feira (6), véspera da partida contra o Fulham, mas os Blues serão comandados pelo interino Calum McFarlane.

O time vem de um empate por 1 a 1 com o Manchester City, em Stamford Bridge, e se manteve na 5ª posição da Premier League, com 31 pontos.

Para o duelo no Craven Cottage, o Chelsea não contará com os lesionados Colwill, Essugo e Lavia, enquanto Cucurella, Robert Sánchez e Fofana aparecem como dúvidas.

