Fulham x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 21ª rodada da Premier League / Crédito: Jogada 10

Dia de clássico londrino na Premier League 2025/26. Nesta quarta-feira (7), Fulham e Chelsea se enfrentam às 16h30 (de Brasília), no Craven Cottage, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo será o primeiro dos Blues desde a demissão do técnico Enzo Maresca. O time anunciou nesta terça-feira (6) a contratação de Liam Rosenior para o cargo, mas é Calum McFarlane quem comandará a equipe em Londres. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Solskjaer aparece como favorito para assumir o Manchester United Como chega o Fulham O Fulham vive um bom momento na temporada e chega embalado para o clássico londrino. O time está invicto há cinco jogos na Premier League e quer aproveitar a boa fase para subir na tabela. Mesmo assim, a equipe vem de dois empates consecutivos, após uma boa sequência de três vitórias, sendo o último deles com um resultado heroico contra o Liverpool, garantido nos acréscimos da partida. Dessa maneira, o Fulham abriu a 21ª rodada na 11ª posição, com 28 pontos, três a menos que o próprio Chelsea, que abre o G5 da Premier League. Contudo, o técnico Marco Silva enfrenta uma série de problemas no elenco. Isto porque Rodrigo Muniz, Tete, King e Sessegnon, lesionados, são baixas confirmadas. Além disso, Chukwueze, Bassey e Iwobi estão com a Nigéria na Copa Africana de Nações e também desfalcam a equipe nesta quarta-feira.