França vence Argélia, respira na Kings League Nations e embola Grupo C

No escalonado, a França começou melhor, mas um erro grotesco em um passe fez com que a Argélia abrisse o placar com o craque Bencherif, que finalizou sem goleiro. Contudo, os franceses, precisando desesperadamente da vitória, conseguiu a vitória ainda no primeiro tempo com dois pênaltis. Primeiro, o campeão do mundo de futebol em 2018, Rami, converteu o pênalti do presidente. Depois, Scaramozzino também converteu na marca da cal e deixou o placar em 2 a 1 para os europeus.

A França suou, mas conseguiu uma vitória importantíssima diante da Argélia, nesta terça-feira (06/1), na Trident Arena, pela segunda rodada da Kings League Nations. As seleções ficaram empatadas em 5 a 5 no tempo normal. Assim, os franceses precisaram dos shootouts para conseguir seu primeiro triunfo e respirar na competição.

França vence a primeira na Kings League Nations

No segundo tempo, o dado definiu um 3×3 no começo. E logo após a bola cair, Bencherif foi muito rápido para ganhar a disputa e dar um lindo toque de cobertura para empatar o jogo. O goleiro francês, Lesec, chegou a marcar, mas Afghani deixou tudo igual novamente para os argelinos. Com todos os jogadores de volta, ambas as equipes marcaram mais duas vezes deixando o marcador em 5 a 5, levando o embate para os shootouts.

Já nos shootouts, a França foi perfeita, convertendo suas três cobranças. Por outro lado, a Argélia converteu apenas um de quatro batidos. Assim, os franceses celebraram sua primeira vitória na competição.

Situação da equipe na Kings League Nations

Assim, tanto França e Argélia vão para a última rodada com uma vitória e uma derrota. Os franceses encaram a Polônia, que ainda não venceu na competição, enquanto os argelinos terão pela frente a Itália, líder do Grupo C. O primeiro de cada chave vai direto para as quartas de final, enquanto o segundo vai para o Last Chance.