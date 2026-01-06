Fornecedora avalia comercializar polêmico uniforme cancelado da Seleção

Empresa entende que talvez seja necessário vender o modelo criado para a pentacampeã mundial para recuperar dinheiro pelo estoque produzido / Crédito: Jogada 10

A Nike indica a possibilidade de comercializar o polêmico modelo uniforme vermelho que produziu para a Seleção Brasileira. Afinal, a fornecedora de material esportivo entende que haja a necessidade de uma recuperação financeira. Até porque a empresa chegou a ter gastos com os longos prazos de produção, além do estabelecimento de um estoque com milhares de unidades do modelo antes de haver a confirmação do cancelamento. A empresa norte-americana acredita que a melhor alternativa seja lucrar um montante com as peças em vez de apenas destrui-las. A Nike considera uma oportunidade para torcedores da Seleção e colecionadores adquirirem uma vestimenta rara. No caso, uma camisa que chegou a ser produzida, mas que o time canarinho jamais utilizou em campo.

Vale relembrar que o cancelamento do modelo ocorreu depois de repercussão negativa. Ex-jogadores como Walter Casagrande, que atualmente ocupa a função de comentarista, além do narrador Galvão Bueno, reprovaram a escolha da camisa vermelha. Um levantamento promovido pela consultoria Quaest indicou 90% de reprovação dos torcedores. O estudo se refere às 24 milhões de interações nas redes sociais entre os dias 28 e 29 de abril, respectivamente. Tamanha rejeição refletiu-se nos principais noticiários esportivos do país. Desde que o portal Footy Headlines sugeriu a substituição da camisa azul — tradicional segundo uniforme — por uma versão vermelha, o assunto não perdeu força. Reação da CBF com repercussão de camisa da Seleção Diante da viralização, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu nota oficial negando a veracidade das mídias vazadas nas redes sociais. “Não se tratam de imagens oficiais. Nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da Seleção”, afirmou a entidade.