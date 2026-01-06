Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fornecedora avalia comercializar polêmico uniforme cancelado da Seleção

Empresa entende que talvez seja necessário vender o modelo criado para a pentacampeã mundial para recuperar dinheiro pelo estoque produzido
A Nike indica a possibilidade de comercializar o polêmico modelo uniforme vermelho que produziu para a Seleção Brasileira. Afinal, a fornecedora de material esportivo entende que haja a necessidade de uma recuperação financeira. Até porque a empresa chegou a ter gastos com os longos prazos de produção, além do estabelecimento de um estoque com milhares de unidades do modelo antes de haver a confirmação do cancelamento.

A empresa norte-americana acredita que a melhor alternativa seja lucrar um montante com as peças em vez de apenas destrui-las. A Nike considera uma oportunidade para torcedores da Seleção e colecionadores adquirirem uma vestimenta rara. No caso, uma camisa que chegou a ser produzida, mas que o time canarinho jamais utilizou em campo.

Vale relembrar que o cancelamento do modelo ocorreu depois de repercussão negativa. Ex-jogadores como Walter Casagrande, que atualmente ocupa a função de comentarista, além do narrador Galvão Bueno, reprovaram a escolha da camisa vermelha. Um levantamento promovido pela consultoria Quaest indicou 90% de reprovação dos torcedores. O estudo se refere às 24 milhões de interações nas redes sociais entre os dias 28 e 29 de abril, respectivamente.

Tamanha rejeição refletiu-se nos principais noticiários esportivos do país. Desde que o portal Footy Headlines sugeriu a substituição da camisa azul — tradicional segundo uniforme — por uma versão vermelha, o assunto não perdeu força.

Reação da CBF com repercussão de camisa da Seleção

Diante da viralização, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu nota oficial negando a veracidade das mídias vazadas nas redes sociais. “Não se tratam de imagens oficiais. Nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da Seleção”, afirmou a entidade.

O comunicado também destacou que os uniformes seguirão as diretrizes do estatuto da CBF, que exige a utilização das cores presentes na bandeira da entidade — amarelo e azul — em jogos oficiais. Apesar disso, reconheceu que há brechas para uso de camisas comemorativas com cores diferentes em ocasiões especiais, desde que aprovadas pela diretoria. Em junho de 2023, por exemplo, a Seleção entrou em campo com uniforme preto, como parte de uma campanha contra o racismo.

