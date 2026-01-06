Fora dos planos do Botafogo, Jeffinho entra na mira do Santos

Fora dos planos do Botafogo, Jeffinho está em busca de um novo clube. Na mira de clubes da China e Rússia, o jogador também pode se tornar alvo do Santos. Afinal, o Peixe busca reforços para o sistema ofensivo e avalia entrar na disputa pelo atacante, de acordo com informações da “ESPN”.

O clube chinês interessado em Jeffinho não foi revelado. Contudo, o russo trata-se do CKSA Moscou. Entretanto, ele fez apenas uma sondagem e ainda não há nenhuma proposta oficial. Assim, o Santos avalia a possibilidade de entrar na briga. O jogador seria uma alternativa para Rony, do Atlético, que também está na mira.