Fora dos planos do Botafogo, Jeffinho entra na mira do Santos

Fora dos planos do Botafogo, Jeffinho está em busca de um novo clube. Na mira de clubes da China e Rússia, o jogador também pode se tornar alvo do Santos. Afinal, o Peixe busca reforços para o sistema ofensivo e avalia entrar na disputa pelo atacante, de acordo com informações da “ESPN”.
O clube chinês interessado em Jeffinho não foi revelado. Contudo, o russo trata-se do CKSA Moscou. Entretanto, ele fez apenas uma sondagem e ainda não há nenhuma proposta oficial. Assim, o Santos avalia a possibilidade de entrar na briga. O jogador seria uma alternativa para Rony, do Atlético, que também está na mira.
Na segunda passagem pelo Botafogo, Jeffinho sofreu com problemas físicos, incluindo uma lesão no joelho, e não impressionou o técnico Davide Ancelotti. Em 2025, disputou 26 jogos e marcou dois gols. Nem mesmo a chegada de Martín Anselmi mudou a situação. Assim, ele está fora dos planos.
Contratado em 2022, Jeffinho foi vendido para o Lyon, da França, por 10 milhões de euros (cerca de R$ 55,2 milhões à época). Em 2024, o Botafogo contratou o jogador em definitivo por 5,3 milhões de euros (R$ 33,9 milhões), por 70% dos direitos econômicos. O atacante, no entanto, não conseguiu se firmar.
