Fluminense vive expectativa por acertos com Hulk e Savarino

O caso mais complicado é de Hulk. Afinal, o Atlético não deseja liberar o jogador para outro clube brasileiro. Contudo, o Fluminense tem um acerto com o jogador e aguarda o resultado da reunião desta terça. Há otimismo pela contratação do camisa 7 atleticano. O Galo, no entanto, faz todos os esforços possíveis para manter o ídolo.

Após acertar as contratações de Jemmes e Guilherme Arana, o Fluminense pode fechar com mais dois reforços para a próxima temporada. Afinal, o Tricolor aguarda as reuniões sobre o futuro de Hulk e Savarino, nesta terça-feira (6), para concluir as negociações. Dessa forma, os tricolores vivem a expectativa pela chegada dos jogadores.

Já em relação a Savarino, o Fluminense já tem um acerto com o Botafogo. A transferência envolve a ida em definitivo do volante Wallace Davi, de 18 anos, para General Severiano. O jovem, aliás, quase foi envolvido numa negociação por Marlon Freitas, que preferiu o projeto do Palmeiras. A decisão, no entanto, está nas mãos do venezuelano.

Savarino chega ao Brasil nesta terça e terá uma reunião com a alta cúpula do Botafogo. O jogador estava de férias na Venezuela e passou por problemas para retornar por causa da invasão das tropas dos Estados Unidos, que capturou o presidente Nicolás Maduro. O meia deseja permanecer no Rio de Janeiro e, por isso, rejeitou outras propostas. Isso, no entanto, pode ajudar o Fluminense.

Pesa contra, claro, a identificação de Savarino com a torcida alvinegra. Por outro lado, o Botafogo passa por uma reformulação e busca aliviar a folha salarial, o que inclui na saída de jogadores como o venezuelano, que tem um dos maiores vencimentos.

