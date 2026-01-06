Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo estreia quando nas competições de 2026? Veja!

Flamengo estreia quando nas competições de 2026? Veja!

Rubro-Negro, que levantou sete taças em 2025, vem com tudo para renovar suas conquistas no ano que acaba de começar; saiba datas
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após uma temporada vitoriosa em 2025, com sete conquistas (contando a Taça Guanabara), o Flamengo volta para mais competições em 2026. E o Jogada10 traz para você, Joganauta, as estreias do Rubro-Negro em tais torneios. Será que o Mengão dará conta de renovar seus títulos?

A temporada começa já neste domingo (11/1), quando o time encara a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca. No entanto, tal partida não representa a primeira rodada: trata-se da quinta, já que a Ferj optou por antecipar o duelo contra a Lusa por conta da participação do Fla na Supercopa do Brasil.

LEIA MAIS: Filipe Luís, do Flamengo, recebeu sondagem do Chelsea

Antes mesmo do jogo contra o Corinthians, o Flamengo iniciará campanha no Brasileirão, estreando no dia 28 de janeiro. Pela primeira vez, o torneio nacional começará logo no início da temporada, visto que o exaustivo calendário brasileiro ainda terá a Copa do Mundo no meio do ano para se preocupar. Assim, o Rubro-Negro vai a campo na última quarta de janeiro para encarar o São Paulo, no Morumbis, pela primeira rodada.

Quatro dias depois, encara o Corinthians pelo primeiro título do ano, em jogo único, no Mané Garrincha, em Brasília. Será na Supercopa do Brasil, onde o Fla aparece como tricampeão. A vaga se dá por conta do título do Brasileirão, enquanto o Corinthians se classificou por conquistar a Copa do Brasil.

Mais título vindo aí?

Ainda em fevereiro, outra estreia. Desta vez, pela Recopa Sul-Americana. Campeão em 2020, o Flamengo encara o Lanús (ARG), vencedor da Sul-Americana 2025. Diferente da Supercopa do Brasil, o torneio se dá em jogos de ida e volta. Primeiro, no dia 19, a equipe de Filipe Luís vai à Argentina. Sete dias depois, dia 26, recebe o time de Buenos Aires no jogo que valerá o troféu.

Tetracampeão da Libertadores em 2025, o Fla chega para buscar renovar o título, estreando direto na fase de grupos. Assim, como a Conmebol ainda não definiu as oito chaves, baseamo-nos nas datas-base da entidade, que dá conta que a primeira rodada será entre os dias 7 e 9 de abril. Algo parecido vale, aliás, para a Copa do Brasil, último torneio que o Mais Querido entrará. Será, dessa forma, apenas na quinta fase, entre os dias 22 e 23 de abril.

Confira quando o Flamengo estreia em cada competição em 2026

Campeonato Carioca – Dia 11/1 contra a Portuguesa (quinta rodada da Taça GB, em jogo adiantado)

Brasileirão – Dia 28/1 contra o São Paulo

Supercopa do Brasil – Dia 1º/2 contra o Corinthians

Recopa Sul-Americana – Dia 19/2 contra o Lanús (ARG)

Libertadores – 7,8 ou 9/4 – Adversário ainda indefinido

Copa do Brasil – 22 ou 23/4 – Adversário ainda indefinido

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar