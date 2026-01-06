Flamengo estreia quando nas competições de 2026? Veja!

Rubro-Negro, que levantou sete taças em 2025, vem com tudo para renovar suas conquistas no ano que acaba de começar; saiba datas / Crédito: Jogada 10

Após uma temporada vitoriosa em 2025, com sete conquistas (contando a Taça Guanabara), o Flamengo volta para mais competições em 2026. E o Jogada10 traz para você, Joganauta, as estreias do Rubro-Negro em tais torneios. Será que o Mengão dará conta de renovar seus títulos? A temporada começa já neste domingo (11/1), quando o time encara a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca. No entanto, tal partida não representa a primeira rodada: trata-se da quinta, já que a Ferj optou por antecipar o duelo contra a Lusa por conta da participação do Fla na Supercopa do Brasil.

LEIA MAIS: Filipe Luís, do Flamengo, recebeu sondagem do Chelsea Antes mesmo do jogo contra o Corinthians, o Flamengo iniciará campanha no Brasileirão, estreando no dia 28 de janeiro. Pela primeira vez, o torneio nacional começará logo no início da temporada, visto que o exaustivo calendário brasileiro ainda terá a Copa do Mundo no meio do ano para se preocupar. Assim, o Rubro-Negro vai a campo na última quarta de janeiro para encarar o São Paulo, no Morumbis, pela primeira rodada. Quatro dias depois, encara o Corinthians pelo primeiro título do ano, em jogo único, no Mané Garrincha, em Brasília. Será na Supercopa do Brasil, onde o Fla aparece como tricampeão. A vaga se dá por conta do título do Brasileirão, enquanto o Corinthians se classificou por conquistar a Copa do Brasil. Mais título vindo aí? Ainda em fevereiro, outra estreia. Desta vez, pela Recopa Sul-Americana. Campeão em 2020, o Flamengo encara o Lanús (ARG), vencedor da Sul-Americana 2025. Diferente da Supercopa do Brasil, o torneio se dá em jogos de ida e volta. Primeiro, no dia 19, a equipe de Filipe Luís vai à Argentina. Sete dias depois, dia 26, recebe o time de Buenos Aires no jogo que valerá o troféu.

Tetracampeão da Libertadores em 2025, o Fla chega para buscar renovar o título, estreando direto na fase de grupos. Assim, como a Conmebol ainda não definiu as oito chaves, baseamo-nos nas datas-base da entidade, que dá conta que a primeira rodada será entre os dias 7 e 9 de abril. Algo parecido vale, aliás, para a Copa do Brasil, último torneio que o Mais Querido entrará. Será, dessa forma, apenas na quinta fase, entre os dias 22 e 23 de abril. Confira quando o Flamengo estreia em cada competição em 2026 Campeonato Carioca – Dia 11/1 contra a Portuguesa (quinta rodada da Taça GB, em jogo adiantado) Brasileirão – Dia 28/1 contra o São Paulo

Supercopa do Brasil – Dia 1º/2 contra o Corinthians Recopa Sul-Americana – Dia 19/2 contra o Lanús (ARG) Libertadores – 7,8 ou 9/4 – Adversário ainda indefinido