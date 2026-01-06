Flamengo divulga informações de ingressos para estreia no ano

Rubro-Negro abre temporada no domingo (11/1), em partida adiantada contra a Portuguesa, no Raulino de Oliveira / Crédito: Jogada 10

O Flamengo divulgou na tarde desta terça-feira (6/1) as informações sobre ingressos para sua estreia na temporada. O Rubro-Negro, afinal, vai a campo logo no domingo (11/1), quando encara a Portuguesa, às 18h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, ainda que com time alternativo. Tal partida, aliás, refere-se à quinta rodada da Taça Guanabara. Isso porque a Ferj alterou a data do duelo, anteriormente marcado para dia 31 de janeiro, por conta da final da Supercopa do Brasil, contra o Corinthians, dia 1º de fevereiro.