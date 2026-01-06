Flamengo divulga informações de ingressos para estreia no ano

Flamengo divulga informações de ingressos para estreia no anoRubro-Negro abre temporada no domingo (11/1), em partida adiantada contra a Portuguesa, no Raulino de Oliveira
O Flamengo divulgou na tarde desta terça-feira (6/1) as informações sobre ingressos para sua estreia na temporada. O Rubro-Negro, afinal, vai a campo logo no domingo (11/1), quando encara a Portuguesa, às 18h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, ainda que com time alternativo.
Tal partida, aliás, refere-se à quinta rodada da Taça Guanabara. Isso porque a Ferj alterou a data do duelo, anteriormente marcado para dia 31 de janeiro, por conta da final da Supercopa do Brasil, contra o Corinthians, dia 1º de fevereiro.
Dessa forma, sócios do Flamengo já podem comprar ingresso a partir esta quarta (7/1), às 16h. Tal horário representa o plano “Nação Maraca 1” (1 estrela) e o “Nação Sem Fronteiras”. Assim, o primeiro dia é exclusivo para sócios, enquanto a venda para o público geral parte na quinta-feira (8/1), às 16h.
As arquibancadas verde, amarela e azul serão exclusivas da torcida do Flamengo. Os ingressos para tais setores estão em R$ 30 a meia e R$ 60 a inteira. Já para a arquibancada branca (setor misto), o preço é de R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira). Ainda há espaço para a arquibancada laranja, onde ficará a torcida da Portuguesa – mesmos preços dos setores do Fla.