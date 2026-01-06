Filipe Luís tentou convencer Kaio Jorge a acertar com Flamengo

Jogador teria manifestado interesse, mas Cruzeiro encerrou negociações antes de receber uma nova proposta / Crédito: Jogada 10

O Flamengo tentou de tudo, mas não conseguiu contratar Kaio Jorge. Na última “cartada”, o Rubro-Negro usou o técnico Filipe Luís como “isca” para pescar o atacante, mas foi surpreendido com a decisão do Cruzeiro em encerrar as negociações. Dessa forma, não deu tempo de apresentar uma nova proposta pelo artilheiro do Brasileirão de 2025. Na conversa com o treinador, o atacante manifestou o desejo de jogar no Flamengo, de acordo com o “ge”. Contudo, o Cruzeiro encerrou as negociações antes de receber uma proposta. O clube mineiro recusou duas ofertas anteriormente, ambas na casa dos 30 milhões de euros (R$ 189,9 milhões). Entretanto, desejam negociá-lo apenas por 50 milhões de euros (R$ 324 milhões).