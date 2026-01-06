Filipe Luís tentou convencer Kaio Jorge a acertar com Flamengo

Filipe Luís tentou convencer Kaio Jorge a acertar com FlamengoJogador teria manifestado interesse, mas Cruzeiro encerrou negociações antes de receber uma nova proposta
O Flamengo tentou de tudo, mas não conseguiu contratar Kaio Jorge. Na última “cartada”, o Rubro-Negro usou o técnico Filipe Luís como “isca” para pescar o atacante, mas foi surpreendido com a decisão do Cruzeiro em encerrar as negociações. Dessa forma, não deu tempo de apresentar uma nova proposta pelo artilheiro do Brasileirão de 2025.
Na conversa com o treinador, o atacante manifestou o desejo de jogar no Flamengo, de acordo com o “ge”. Contudo, o Cruzeiro encerrou as negociações antes de receber uma proposta. O clube mineiro recusou duas ofertas anteriormente, ambas na casa dos 30 milhões de euros (R$ 189,9 milhões). Entretanto, desejam negociá-lo apenas por 50 milhões de euros (R$ 324 milhões).
Na primeira oferta, o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros (R$ 189,9 milhões). Já na segunda, o pacote envolvia 24 milhões de euros (R$ 155 milhões) e o atacante Everton Cebolinha (avaliado em oito milhões de euros), além de 10% da diferença em uma futura venda. Contudo, o Cruzeiro teve uma postura irredutível e não aceitou negociar o jogador com outro clube brasileiro.
Sem Kaio Jorge, o Flamengo mira seus esforços para outras opções. Um dos nomes na lista é o atacante Marcos Leonardo, do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Até o momento, não há uma proposta formalizada nem para o atleta e nem para os sauditas, tratando-se apenas de uma sondagem inicial. O Rubro-Negro estuda a viabilidade do negócio e entende que os valores são altos.
