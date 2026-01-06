Ex-jogador de futsal do Corinthians morre em aeroporto na Rússia

Alex Felipe faleceu quando iria embarcar em um voo após partida válida pela Taça da Rússia. Timão lamentou o ocorridos nas redes / Crédito: Jogada 10

O jogador brasileiro de futsal Alex Felipe faleceu nesta terça-feira (06), em um aeroporto na Rússia. O atleta passou mal antes de embarcar em um voo após a partida do Norilsk Nickel contra o Ukhta, pela Taça da Rússia. O Corinthians, assim como a federação russa e o empresário do jogador, confirmaram o ocorrido. Ainda não há detalhes sobre a causa da morte. Alex tinha 32 anos e estava no Norilsk desde 2020. No Brasil, passou pelas categorias de base do Corinthians e atuou em duas oportunidades pelo Alvinegro, entre 2013 e 2014, e 2017 e 2018. Além do Timão, o jogador também vestiu a camisa do Cascavel Futsal e do Joinville. Na Europa, atuou pelo Sporting de Portugal e pelo Inter Movistar, da Espanha.

Nas redes sociais, o Corinthians lamentou o falecimento do jogador e ressaltou sua dedicação e profissionalismo. Confira a nota do Corinthians “O Sport Club Corinthians Paulista manifesta profundo pesar pelo falecimento de Alex Felipe, ala de futsal, aos 32 anos. Formado nas categorias de base do Corinthians, Alex Felipe teve duas passagens profissionais pelo Clube, nos períodos de 2013 a 2014 e 2017 a 2018, deixando sua marca com dedicação, profissionalismo e amor ao esporte. O atleta passou mal no aeroporto enquanto se preparava para embarcar e, apesar das tentativas de reanimação, não resistiu. Atualmente, defendia o Norilsk Nickel, da Rússia, e construiu uma carreira sólida, com passagens por Cascavel Futsal, Inter Movistar (Espanha), Joinville e Sporting (Portugal).