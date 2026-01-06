Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Europeus querem tirar dupla de atacantes do Botafogo

Europeus querem tirar dupla de atacantes do Botafogo

Franceses e italianos lançam propostas por Cabral e Artur. Saiba mais detalhes!
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Botafogo recebeu duas ofertas da Europa pelo atacante Artur e pelo centroavante Cabral nesta terça-feira (6). O clube já conversa com os interessados.

O Olympique de Marselha (FRA) colocou 8 milhões de euros (R$ 50,3 milhões) na mesa do Glorioso pelo Bebê Reborn. A informação é do site “ge”. Ele chegou ao clube, no início de 2025, por 10 milhões de euros (R$ 62,8 milhões), vindo do Zenit, da Rússia.

A ideia do Olympique é um empréstimo com obrigação de compra, de acordo com as metas atingidas. Se as conversas evoluírem, a tendência é uma transferência em definitivo.

Artur, em 2025, foi o vice-artilheiro do time alvinegro, com oito gols. Ficou atrás apenas de Jesus, que somou nove.

Cabral também despertou a cobiça dos europeus, de acordo com a emissora “Espn”. O Torino, da Itália, lançou uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 75,4 milhões) pelo centroavante: 9 milhões de euros (R$ 56,6 milhões) fixos, mais 3 milhões de euros (R$ 18,8 milhões) em bônus por metas.

Na metade de 2025, o Botafogo desembolsou 15 milhões de euros (R$ 93,4 milhões) para contratar Cabral junto ao Benfica.

O Torino, aliás, não quer somente Cabral. O clube do Norte da Itália mirou também o zagueiro David Ricardo. O Glorioso quer, pelo menos, 9 milhões de euros (R$ 56,6 milhões) pelo beque.

Escolhido para o lugar de Jesus, que saiu para o Nottingham Forest, Cabral anotou apenas cinco gols pelo Alvinegro.

Outra saída que pode pintar nos próximos dias é o meia-atacante Savarino. Mas o venezuelano sairia para o mercado doméstico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar