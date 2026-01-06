Europeus querem tirar dupla de atacantes do Botafogo

Franceses e italianos lançam propostas por Cabral e Artur. Saiba mais detalhes! / Crédito: Jogada 10

O Botafogo recebeu duas ofertas da Europa pelo atacante Artur e pelo centroavante Cabral nesta terça-feira (6). O clube já conversa com os interessados. O Olympique de Marselha (FRA) colocou 8 milhões de euros (R$ 50,3 milhões) na mesa do Glorioso pelo Bebê Reborn. A informação é do site “ge”. Ele chegou ao clube, no início de 2025, por 10 milhões de euros (R$ 62,8 milhões), vindo do Zenit, da Rússia.

A ideia do Olympique é um empréstimo com obrigação de compra, de acordo com as metas atingidas. Se as conversas evoluírem, a tendência é uma transferência em definitivo. Artur, em 2025, foi o vice-artilheiro do time alvinegro, com oito gols. Ficou atrás apenas de Jesus, que somou nove. Cabral também despertou a cobiça dos europeus, de acordo com a emissora “Espn”. O Torino, da Itália, lançou uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 75,4 milhões) pelo centroavante: 9 milhões de euros (R$ 56,6 milhões) fixos, mais 3 milhões de euros (R$ 18,8 milhões) em bônus por metas. Na metade de 2025, o Botafogo desembolsou 15 milhões de euros (R$ 93,4 milhões) para contratar Cabral junto ao Benfica.

O Torino, aliás, não quer somente Cabral. O clube do Norte da Itália mirou também o zagueiro David Ricardo. O Glorioso quer, pelo menos, 9 milhões de euros (R$ 56,6 milhões) pelo beque. Escolhido para o lugar de Jesus, que saiu para o Nottingham Forest, Cabral anotou apenas cinco gols pelo Alvinegro. Outra saída que pode pintar nos próximos dias é o meia-atacante Savarino. Mas o venezuelano sairia para o mercado doméstico.