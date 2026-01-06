Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estrela de Março x Botafogo, pela Copinha: onde assistir

Estrela de Março x Botafogo, pela Copinha: onde assistir

Glorioso joga sabendo se terá a chance de se classificar nesta rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Depois de um magro score na estreia, o Botafogo volta a campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira, às 21h30, o Mais Tradicional defronta o Estrela de Março, em Taubaté, pelo Grupo 22 da competição nacional.

O Glorioso, mesmo com o 1 a 0 sobre o Águia de Marabá (PA), está no segundo posto da chave, atrás do Taubaté, que passou pelo lanterna Estrela por 2 a 0, na jornada passada.

O Fogão também pode se classificar nesta rodada. Para isso, terá que passar pelos baianos e torcer para o Marabá não derrotar o Taubaté. Este embate será mais cedo, às 19h30.

Onde assistir

A Cazé TV, no YouTube, acompanha a peleja.

Quem está à disposição no Botafogo

Goleiros: Cleber Lucas e Rhyan;

Zagueiros: França, Danillo, Justino e Branco;

Laterais: Abdias, Cruz, Gabriel Felipe, Kadu;

Meio-campistas: Camilo, Valim, Zappelini, Januário e Pereira;

Atacantes: Izaque, Valle, Toledo, Fortunato e Matheusinho

O meia Marquinhos e o centroavante Kadir voltaram ao Rio de Janeiro a pedido do técnico Martín Anselmi. Os dois, portanto, deixam a Copinha e passam a integrar a pré-temporada do grupo profissional, no Espaço Lonier.

O Botafogo também selecionou dois nomes que estão consolidados no profissional entre os oito futebolistas que estão na “lista de espera” do técnico Rodrigo Bellão. A saber: os meias Montoro e Barrera. O argentino e o colombiano ficaram no Rio.

Prélios desta quarta-feira (7)

Grupo 15 – Araraquara

14h: Ferroviária x America
16h15: Quixadá-CE x Cuiabá

Grupo 16 – São Carlos

17h30: São Carlense x Real Brasília-DF
19h30: União Cacoalense-RO x Santos

Grupo 17 – Cosmópolis

13h: Comercial Tietê-SP x XV de Piracicaba
15h15: Canaã-DF x Criciúma

Grupo 18 – Tietê

15h: Independente-AP x São Paulo
17h15: Real Soccer-SP x Maruinense-SE

Grupo 19 – Sorocaba

15h: Independente-AP x São Paulo
17h15: Real Soccer-SP x Maruinense-SE

Grupo 20 – Paulínia

13h: Paulínia x Portuguesa
15h15: Operário-PR x Vila Nova

Grupo 21 – Guaratinguetá

13h: Atlético Guarantinguetá x São José-SP
15h15: Nacional-AM x Juventude

Grupo 22 – Taubaté

19h15: Taubaté x Águia de Marabá-PA
21h30: Estrela de Março-BA x Botafogo

Grupo 23 – Mogi das Cruzes

13h: União Mogi-SP x Centro Olímpico-SP
15h15: Confiança-PB x Fortaleza

Grupo 24 – Itaquaquecetuba

13h: Itaquaquecetuba x Novorizontino
15h15: Juventude Samas-MA x Náutico

Grupo 26 – Embu das Artes

13h: Referência-SP x Ituano
15h15: Ivinhema-MS x Real-RS

Grupo 29 – Osasco

18h45: Audax-SP x União-MT
21h: QFC-RN x Atlético-MG

Grupo 30 – São Paulo (Ibrachina)

13h: Ibrachina-SP x Santo André
15h15: Ferroviário-CE x Bangu

Grupo 32 – São Paulo (Nacional)

8h45: Nacional x Portuguesa Santista
11h: CSE-AL x Internacional

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar