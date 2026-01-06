Estrela de Março x Botafogo, pela Copinha: onde assistir

Estrela de Março x Botafogo, pela Copinha: onde assistirGlorioso joga sabendo se terá a chance de se classificar nesta rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior
Depois de um magro score na estreia, o Botafogo volta a campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira, às 21h30, o Mais Tradicional defronta o Estrela de Março, em Taubaté, pelo Grupo 22 da competição nacional.
O Glorioso, mesmo com o 1 a 0 sobre o Águia de Marabá (PA), está no segundo posto da chave, atrás do Taubaté, que passou pelo lanterna Estrela por 2 a 0, na jornada passada.
O Fogão também pode se classificar nesta rodada. Para isso, terá que passar pelos baianos e torcer para o Marabá não derrotar o Taubaté. Este embate será mais cedo, às 19h30.
Onde assistir
A Cazé TV, no YouTube, acompanha a peleja.
Quem está à disposição no Botafogo
Goleiros: Cleber Lucas e Rhyan;
Zagueiros: França, Danillo, Justino e Branco;
Laterais: Abdias, Cruz, Gabriel Felipe, Kadu;
Meio-campistas: Camilo, Valim, Zappelini, Januário e Pereira;
Atacantes: Izaque, Valle, Toledo, Fortunato e Matheusinho
O meia Marquinhos e o centroavante Kadir voltaram ao Rio de Janeiro a pedido do técnico Martín Anselmi. Os dois, portanto, deixam a Copinha e passam a integrar a pré-temporada do grupo profissional, no Espaço Lonier.
O Botafogo também selecionou dois nomes que estão consolidados no profissional entre os oito futebolistas que estão na “lista de espera” do técnico Rodrigo Bellão. A saber: os meias Montoro e Barrera. O argentino e o colombiano ficaram no Rio.
Prélios desta quarta-feira (7)
Grupo 15 – Araraquara
14h: Ferroviária x America
16h15: Quixadá-CE x Cuiabá
Grupo 16 – São Carlos
17h30: São Carlense x Real Brasília-DF
19h30: União Cacoalense-RO x Santos
Grupo 17 – Cosmópolis
13h: Comercial Tietê-SP x XV de Piracicaba
15h15: Canaã-DF x Criciúma
Grupo 18 – Tietê
15h: Independente-AP x São Paulo
17h15: Real Soccer-SP x Maruinense-SE
Grupo 19 – Sorocaba
15h: Independente-AP x São Paulo
17h15: Real Soccer-SP x Maruinense-SE
Grupo 20 – Paulínia
13h: Paulínia x Portuguesa
15h15: Operário-PR x Vila Nova
Grupo 21 – Guaratinguetá
13h: Atlético Guarantinguetá x São José-SP
15h15: Nacional-AM x Juventude
Grupo 22 – Taubaté
19h15: Taubaté x Águia de Marabá-PA
21h30: Estrela de Março-BA x Botafogo
Grupo 23 – Mogi das Cruzes
13h: União Mogi-SP x Centro Olímpico-SP
15h15: Confiança-PB x Fortaleza
Grupo 24 – Itaquaquecetuba
13h: Itaquaquecetuba x Novorizontino
15h15: Juventude Samas-MA x Náutico
Grupo 26 – Embu das Artes
13h: Referência-SP x Ituano
15h15: Ivinhema-MS x Real-RS
Grupo 29 – Osasco
18h45: Audax-SP x União-MT
21h: QFC-RN x Atlético-MG
Grupo 30 – São Paulo (Ibrachina)
13h: Ibrachina-SP x Santo André
15h15: Ferroviário-CE x Bangu
Grupo 32 – São Paulo (Nacional)
8h45: Nacional x Portuguesa Santista
11h: CSE-AL x Internacional
