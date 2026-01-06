Estrela de Março x Botafogo, pela Copinha: onde assistir

Glorioso joga sabendo se terá a chance de se classificar nesta rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior / Crédito: Jogada 10

Depois de um magro score na estreia, o Botafogo volta a campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira, às 21h30, o Mais Tradicional defronta o Estrela de Março, em Taubaté, pelo Grupo 22 da competição nacional. O Glorioso, mesmo com o 1 a 0 sobre o Águia de Marabá (PA), está no segundo posto da chave, atrás do Taubaté, que passou pelo lanterna Estrela por 2 a 0, na jornada passada.

O Fogão também pode se classificar nesta rodada. Para isso, terá que passar pelos baianos e torcer para o Marabá não derrotar o Taubaté. Este embate será mais cedo, às 19h30. Onde assistir A Cazé TV, no YouTube, acompanha a peleja. Quem está à disposição no Botafogo Goleiros: Cleber Lucas e Rhyan; Zagueiros: França, Danillo, Justino e Branco;

Laterais: Abdias, Cruz, Gabriel Felipe, Kadu; Meio-campistas: Camilo, Valim, Zappelini, Januário e Pereira; Atacantes: Izaque, Valle, Toledo, Fortunato e Matheusinho

O meia Marquinhos e o centroavante Kadir voltaram ao Rio de Janeiro a pedido do técnico Martín Anselmi. Os dois, portanto, deixam a Copinha e passam a integrar a pré-temporada do grupo profissional, no Espaço Lonier. O Botafogo também selecionou dois nomes que estão consolidados no profissional entre os oito futebolistas que estão na “lista de espera” do técnico Rodrigo Bellão. A saber: os meias Montoro e Barrera. O argentino e o colombiano ficaram no Rio. Prélios desta quarta-feira (7) Grupo 15 – Araraquara

14h: Ferroviária x America

16h15: Quixadá-CE x Cuiabá Grupo 16 – São Carlos 17h30: São Carlense x Real Brasília-DF

19h30: União Cacoalense-RO x Santos