Esposa de Endrick compartilha momentos íntimos dos dias anteriores à saída do Real Madrid

Mensagens entre o atacante e Gabriely Miranda mostram confiança sobre novo capítulo na carreira e metas para o futuro

Gabriely postou um print de uma conversa íntima do dia 18 de novembro. Na ocasião, o Lyon ainda não havia oficializado o empréstimo junto ao Real Madrid. Na troca de mensagens, ela expressa sua percepção positiva sobre a decisão. Ela explicou que sentia ser “a escolha certa” e demonstrava entusiasmo pelo futuro profissional e pessoal do marido.

As redes sociais se tornaram palco de uma narrativa emocionada e reveladora sobre os bastidores da decisão que marcou um dos capítulos mais discutidos da temporada europeia . A esposa do atacante Endrick, Gabriely Miranda, compartilhou nas redes sociais um trecho de mensagens que trocou com o atacante brasileiro enquanto ele ainda negociava a mudança de clube.

O atacante, de 19 anos, havia chegado ao Real Madrid com grandes expectativas após se destacar pelo Palmeiras. Contudo, optou por aceitar a proposta do Lyon em busca de mais minutos em campo e maior desenvolvimento. A saída do clube merengue, oficializada no início de janeiro, gerou grande repercussão na Europa e se consolidou como um passo estratégico para a carreira do jovem jogador.

Nova fase na França

Apresentado oficialmente pelo Lyon como novo reforço, Endrick falou sobre a importância da mudança em sua carreira. Assim, em coletiva, o brasileiro celebrou a receptividade da torcida e a vontade de ajudar o clube francês a buscar melhores resultados na Ligue 1. Aliás, a escolha por atuar na França, segundo ele, foi tomada levando em conta fatores pessoais e familiares, além da necessidade de jogar com mais regularidade, algo que vinha sendo um desafio no Real Madrid.

Ao comentar a decisão, Endrick destacou que o momento representou um ponto de virada, especialmente no que diz respeito a sua evolução como atleta.

“Quando o Lyon me contatou, foi um momento muito importante para mim, para minha esposa e para minha família. Eu queria sair para jogar… Quando Deus me mostra um caminho, eu sigo em frente.”