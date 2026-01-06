Especulado em gigante do Brasil, atacante define seu futuro em 2026

Marcelo Ryan esteve na mira do São Paulo na última janela de transferências, mas negociação com o Tricolor não foi à frente

Cotado para se transferir para o São Paulo durante a janela do meio do ano de 2025, Marcelo Ryan foi comprado em definitivo pelo F.C. Tokyo junto ao Sagan Tosu. Dessa maneira, o time da capital japonesa anunciou o acordo no último domingo (4). Aliás, o atacante assinou o contrato até dezembro de 2028.

No país asiático desde agosto de 2022, o jovem de 23 anos já soma mais de 100 jogos no futebol japonês, com 33 gols e oito assistências, além de um acesso no currículo. Dessa maneira, na última temporada, sua primeira pelo F.C. Tokyo, foi o artilheiro da equipe, com 13 bolas na rede em 35 partidas disputadas. Anteriormente, defendeu o Yokohama FC (2022 e 2023) e o Sagan Tosu (2024).

“Minha adaptação ao time e à cidade foi rápida e muito boa. A rapaziada toda me acolheu bem e fez com que eu me sentisse em casa o mais rápido possível. Foi um ano muito positivo, apesar das lesões que me tiraram de muitos jogos. Quando eu estive em campo, eu pude ajudar bastante o F.C. Tokyo na temporada”, contou o atacante, que também falou sobre o motivo de ter optado por permanecer no Japão, mesmo com o interesse de outras equipes.

“É um país que eu e minha família estamos bem adaptados e gostamos bastante da vida aqui, e também é um lugar que já tenho meu nome feito. Por esses motivos, decidimos ficar”.

Agora com o futuro definido, Marcelo Ryan define as metas para o ano de 2026.