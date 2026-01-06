Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Especulado em gigante do Brasil, atacante define seu futuro em 2026

Marcelo Ryan esteve na mira do São Paulo na última janela de transferências, mas negociação com o Tricolor não foi à frente
Cotado para se transferir para o São Paulo durante a janela do meio do ano de 2025, Marcelo Ryan foi comprado em definitivo pelo F.C. Tokyo junto ao Sagan Tosu. Dessa maneira, o time da capital japonesa anunciou o acordo no último domingo (4). Aliás, o atacante assinou o contrato até dezembro de 2028.

No país asiático desde agosto de 2022, o jovem de 23 anos já soma mais de 100 jogos no futebol japonês, com 33 gols e oito assistências, além de um acesso no currículo. Dessa maneira, na última temporada, sua primeira pelo F.C. Tokyo, foi o artilheiro da equipe, com 13 bolas na rede em 35 partidas disputadas. Anteriormente, defendeu o Yokohama FC (2022 e 2023) e o Sagan Tosu (2024).

“Minha adaptação ao time e à cidade foi rápida e muito boa. A rapaziada toda me acolheu bem e fez com que eu me sentisse em casa o mais rápido possível. Foi um ano muito positivo, apesar das lesões que me tiraram de muitos jogos. Quando eu estive em campo, eu pude ajudar bastante o F.C. Tokyo na temporada”, contou o atacante, que também falou sobre o motivo de ter optado por permanecer no Japão, mesmo com o interesse de outras equipes.

“É um país que eu e minha família estamos bem adaptados e gostamos bastante da vida aqui, e também é um lugar que já tenho meu nome feito. Por esses motivos, decidimos ficar”.

Agora com o futuro definido, Marcelo Ryan define as metas para o ano de 2026.

“Ser campeão e poder ajudar o F.C .Tokyo com o máximo de gols possíveis”.

Trajetória de Marcelo Ryan

Sergipano, começou na base do Confiança, onde ficou de 2016 a 2019 e chegou a fazer um jogo pelo profissional. Em 2019, transferiu-se para o Bahia, onde ficou até agosto de 2022, quando foi vendido para o Yokohama FC. Assim, pelo Tricolor, conquistou a Copa do Nordeste (2021) e o Baiano sub-20 (2021). Assim, no total disputou 29 jogos, com sete gols marcados e uma assistência pelo profissional do Esquadrão.

 

