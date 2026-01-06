Espanha confirma favoritismo e vence o Peru na Kings League Nations

Espanha confirma favoritismo e vence o Peru na Kings League NationsEspanhóis abrem 4 a 0, deixam os peruanos encostarem no placar, mas conseguem o seu segundo triunfo no final
A Espanha tomou um leve susto, mas confirmou seu favoritismo e venceu o Peru por 8 a 5, nesta terça-feira (06/1), na Trident Arena, pela segunda rodada da Kings League Nations. Os espanhóis chegaram a abrir 4 a o, viram os peruanos encostarem no placar, mas confirmaram o triunfo com firmeza na reta final do embate e se garantiram na próxima fase.
Baile espanhol
O primeiro tempo foi um verdadeiro baile espanhol. Favorita no confronto a Espanha abriu o placar aos 11 minutos com Oscar Coll, com uma linda cavadinha por cima do goleiro. Depois, Gerard Nolla converteu um pênalti e fez 2 a 0. Por fim, a estrela de Marc Pelaz brilhou forte, já que ele marcou no gol dobro e fez 4 a 0 para sua equipe.
Peru assusta, mas Espanha vence de novo na Kings League
No segundo tempo a história foi outra. Afinal, Nico Santos chegou a marcar mais um para os espanhóis. Contudo, Galvez, Agnello, Ramirez e o streamer Descalzo, este com seu pênalti do presidente, recolocaram o Peru no jogo, fazendo 5 a 4 para a Espanha. Contudo, La Roja mostrou o motivo do favoritismo e voltou a abrir com Spuristo, com seu pênalti do presidente e Oscar Coll mais uma vez, fazendo o embate ir para o Matchball com um 7 a 4.
Já no Matchball, o Peru marcou outro gol com Galvez, após linda jogada trabalhada. Contudo, Gerard Nolla fez questão de dar números finais ao embate e garantir a vitória da Espanha por 8 a 5.
Como fica as equipes na Kings League Nations
