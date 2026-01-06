Dupla do Botafogo em foco no Mercado da bola desta terça (6)

Jeffinho, fora dos planos do Fogão, pode parar no Santos, enquanto Savarino chama a atenção do Palmeiras; veja mais do mercado / Crédito: Jogada 10

O mercado da bola vai ficando cada vez mais agitado conforme os times seguem se preparando na pré-temporada 2026. Assim, veja quais os principais rumores e negociações desta terça-feira (6/1), a primeira do ano. Tem novidades no Botafogo, Palmeiras e no Vasco, então fique de olho!

Santos quer Jeffinho, do Botafogo Fora dos planos do Botafogo, Jeffinho está em busca de um novo time. Na mira de clubes da China e Rússia, o jogador também vira alvo do Santos. Afinal, o Peixe busca reforços para o sistema ofensivo e avalia entrar na disputa pelo atacante, de acordo com informações da “ESPN”. O clube chinês interessado em Jeffinho não foi revelado. Contudo, o russo trata-se do CKSA Moscou. Entretanto, ele fez apenas uma sondagem e ainda não há nenhuma proposta oficial. Assim, o Santos avalia a possibilidade de entrar na briga. O jogador seria uma alternativa para Rony, do Atlético, que também está na mira. Palmeiras faz consulta por Savarino, alvo do Fluminense O Palmeiras realizou uma consulta ao Botafogo sobre Savarino, meia venezuelano de 29 anos. O Verdão, no entanto, não enxerga o jogador como prioridade e concentra seus esforços na contratação de defensores e meio-campistas. A informação é do “Uol”. A consulta ocorreu na atual janela, quando o Botafogo avançou em tratativas com o Fluminense pelo atleta. O Palmeiras buscou informações para compreender condições, valores e formato do possível acordo. Enquanto isso, Botafogo e Fluminense chegaram a um acordo pela transferência de Savarino. A conclusão depende de decisão do jogador, que permanece fora do Brasil.

Mercado quente: Vasco sobe oferta por Saldivia Após resolver as urgências no início do ano, o Vasco mira em reforços para a próxima temporada. Assim, o Cruz-Maltino voltou a carga pelo zagueiro Alan Saldivia, do Colo-Colo, do Chile. Segundo o jornalista César Luis Merlo, especialista no mercado de transferências, o Gigante da Colina aumentou a oferta e se aproximou de um acordo com o clube chileno. Na última semana, o Vasco recebeu uma negativa da segunda oferta de empréstimo. O Colo-Colo avisou que só deseja uma operação com venda direta, o que não estava nos planos. Entretanto, o Cruz-Maltino fez uma oferta para adquirir 55% dos direitos econômicos, com a possibilidade de comprar mais 15% posteriormente. Agora, as partes parecem próximas de um final feliz.