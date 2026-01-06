Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dupla do Botafogo em foco no Mercado da bola desta terça (6)

Jeffinho, fora dos planos do Fogão, pode parar no Santos, enquanto Savarino chama a atenção do Palmeiras; veja mais do mercado
O mercado da bola vai ficando cada vez mais agitado conforme os times seguem se preparando na pré-temporada 2026. Assim, veja quais os principais rumores e negociações desta terça-feira (6/1), a primeira do ano. Tem novidades no Botafogo, Palmeiras e no Vasco, então fique de olho!

Santos quer Jeffinho, do Botafogo

Fora dos planos do Botafogo, Jeffinho está em busca de um novo time. Na mira de clubes da China e Rússia, o jogador também vira alvo do Santos. Afinal, o Peixe busca reforços para o sistema ofensivo e avalia entrar na disputa pelo atacante, de acordo com informações da “ESPN”.

O clube chinês interessado em Jeffinho não foi revelado. Contudo, o russo trata-se do CKSA Moscou. Entretanto, ele fez apenas uma sondagem e ainda não há nenhuma proposta oficial. Assim, o Santos avalia a possibilidade de entrar na briga. O jogador seria uma alternativa para Rony, do Atlético, que também está na mira.

Palmeiras faz consulta por Savarino, alvo do Fluminense

O Palmeiras realizou uma consulta ao Botafogo sobre Savarino, meia venezuelano de 29 anos. O Verdão, no entanto, não enxerga o jogador como prioridade e concentra seus esforços na contratação de defensores e meio-campistas. A informação é do “Uol”.

A consulta ocorreu na atual janela, quando o Botafogo avançou em tratativas com o Fluminense pelo atleta. O Palmeiras buscou informações para compreender condições, valores e formato do possível acordo. Enquanto isso, Botafogo e Fluminense chegaram a um acordo pela transferência de Savarino. A conclusão depende de decisão do jogador, que permanece fora do Brasil.

Mercado quente: Vasco sobe oferta por Saldivia

Após resolver as urgências no início do ano, o Vasco mira em reforços para a próxima temporada. Assim, o Cruz-Maltino voltou a carga pelo zagueiro Alan Saldivia, do Colo-Colo, do Chile. Segundo o jornalista César Luis Merlo, especialista no mercado de transferências, o Gigante da Colina aumentou a oferta e se aproximou de um acordo com o clube chileno.

Na última semana, o Vasco recebeu uma negativa da segunda oferta de empréstimo. O Colo-Colo avisou que só deseja uma operação com venda direta, o que não estava nos planos. Entretanto, o Cruz-Maltino fez uma oferta para adquirir 55% dos direitos econômicos, com a possibilidade de comprar mais 15% posteriormente. Agora, as partes parecem próximas de um final feliz.

 

