De virada, Nottingham vence o West Ham fora de casaApós sair atrás com um gol contra de Murillo, o Forest faz 2 a 1 em Londres e abrw sete pontos em relação à degola. Westa Ham no Z3
O Nottingham virou para cima do West Ham, em Londres, nesta terça-feira (6/1). O jogo valeu pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, no Estádio Olímpico de Londres.O time da casa saiu na frente com um gol contra do brasileiro Murillo, ex-Corinthians, ainda no primeiro tempo. No entanto, na etapa final, Domínguez deixou tudo igual e, já nos minutos finais, aos 43, Gibbs-White, de pênalti, marcou o gol que confirmou, por fim, a vitória por 2 a 1.
O duelo colocou frente a frente equipes em posições delicadas na tabela. Afinal, o West Ham vinha de uma série de nove jogos sem vencer e, por isso, era o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Nottingham acumulava cinco derrotas seguidas e entrou na rodada como o primeiro fora da degola. Dessa forma, com a virada, o Forest chegou aos 21 pontos, abrindo sete de vantagem para o West Ham, que, por sua vez, permanece com 14 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento.
Estreia nos Hammers
Vale destacar também que o jogo marcou duas estreias no ataque do West Ham. O argentino Taty Castellanos, que interessava ao Flamengo e foi contratado junto à Lazio por 29 milhões de euros, começou como titular e, apesar disso, teve atuação discreta, sendo substituído no segundo tempo. Já em seguida, o português Pablo, destaque do Gil Vicente e contratado por 20 milhões de euros, entrou na etapa final. Como curiosidade, ao anunciar Castellanos, o West Ham ironizou o Flamengo nas redes sociais, afirmando: “Eles queriam, mas o jogador é nosso”. Por fim, Pablo é filho do atacante Pena, ex-Palmeiras e Porto.
Murillo faz contra, West Ham na frente
O Nottingham começou melhor. Chegou a ter uma grande chance com Neco Williams antes dos dez minutos: um chute de fora da área que parou em grande defesa de Areola, que mandou para escanteio. Contudo, acabou levando o gol aos 13 minutos. Em escanteio cobrado pela esquerda, o zagueiro Murillo tentou cortar e acabou fazendo contra, sem chances para o goleiro Sels, de volta ao time após se recuperar de lesão, retornando à vaga ocupada por Jonno Vanco.
Mesmo fora de casa e atrás no placar, o Nottingham era melhor, tinha mais posse de bola (57%) e lamentou não ir para o intervalo ao menos com o empate. Aos 41 minutos, Hudson-Odoi acertou um belo chute da entrada da área pela direita, que explodiu na trave de Areola.
Nottingham é de virada!
No segundo tempo, o West Ham chegou a marcar o segundo gol logo aos cinco minutos, com Summerville, mas o lance foi anulado. O atacante iniciou a jogada, passou por dois marcadores, entrou na área e tocou para Castellanos. A bola voltou para Summerville, que finalizou com força, mas o argentino estava em posição de impedimento no início da jogada.
O empate do Nottingham veio aos nove minutos. Anderson cobrou escanteio pela esquerda e Nico Domínguez, na primeira trave, cabeceou com precisão, encobrindo Areola e toda a defesa londrina, com a bola morrendo no ângulo da segunda trave. O West Ham fez umsegundo tempo melhor. Contudo.,aos 43 minutos, deicai de chia, veiu a virada do Nortimgham. Numa bolalebvamtada na área, Areola tentou cortar mas errou o tempo e aacertou em cheio Gibbs-EWhite. O VAR chanhou o a´prbitrom, que deu o Pçenalti, O mesmo Gibbis Wuhite cobou e no meio do gol e correu para celebrar a virada.
Jogos da 20ª rodada da Premier League
Terça-feira (6/1)
West Ham 1×2 Nottingham Forest
Quarta-Feira (7/1)
Crystal Palace x Aston Villa – 16h30
Fulham x Chelsea – 16h30
Brentford x Sunderland – 16h30
Bournemouth x Tottenham – 16h30
Manchester City x Brighton – 16h30
Everton x Wolverhampton -16h30
Burnley x Manchester United – 17h15
Newcastle Leeds – 17h15
Quinta-feira (8/1)
Arsenal x Liverpool – 17h
