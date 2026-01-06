De virada, Nottingham vence o West Ham fora de casa

Após sair atrás com um gol contra de Murillo, o Forest faz 2 a 1 em Londres e abrw sete pontos em relação à degola. Westa Ham no Z3

O Nottingham virou para cima do West Ham, em Londres, nesta terça-feira (6/1). O jogo valeu pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, no Estádio Olímpico de Londres.O time da casa saiu na frente com um gol contra do brasileiro Murillo, ex-Corinthians, ainda no primeiro tempo. No entanto, na etapa final, Domínguez deixou tudo igual e, já nos minutos finais, aos 43, Gibbs-White, de pênalti, marcou o gol que confirmou, por fim, a vitória por 2 a 1.

O duelo colocou frente a frente equipes em posições delicadas na tabela. Afinal, o West Ham vinha de uma série de nove jogos sem vencer e, por isso, era o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Nottingham acumulava cinco derrotas seguidas e entrou na rodada como o primeiro fora da degola. Dessa forma, com a virada, o Forest chegou aos 21 pontos, abrindo sete de vantagem para o West Ham, que, por sua vez, permanece com 14 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento.

Estreia nos Hammers

Vale destacar também que o jogo marcou duas estreias no ataque do West Ham. O argentino Taty Castellanos, que interessava ao Flamengo e foi contratado junto à Lazio por 29 milhões de euros, começou como titular e, apesar disso, teve atuação discreta, sendo substituído no segundo tempo. Já em seguida, o português Pablo, destaque do Gil Vicente e contratado por 20 milhões de euros, entrou na etapa final. Como curiosidade, ao anunciar Castellanos, o West Ham ironizou o Flamengo nas redes sociais, afirmando: “Eles queriam, mas o jogador é nosso”. Por fim, Pablo é filho do atacante Pena, ex-Palmeiras e Porto.

Murillo faz contra, West Ham na frente

O Nottingham começou melhor. Chegou a ter uma grande chance com Neco Williams antes dos dez minutos: um chute de fora da área que parou em grande defesa de Areola, que mandou para escanteio. Contudo, acabou levando o gol aos 13 minutos. Em escanteio cobrado pela esquerda, o zagueiro Murillo tentou cortar e acabou fazendo contra, sem chances para o goleiro Sels, de volta ao time após se recuperar de lesão, retornando à vaga ocupada por Jonno Vanco.