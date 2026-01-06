CSE X Internacional (Copinha): onde assistir, escalações e arbitragem

Colorado tenta quebrar jejum de mais de um ano sem conquistar uma vitória na competição tradicional / Crédito: Jogada 10

O Internacional encara o CSE, de Alagoas, pela segunda rodada do Grupo 32, às 11h, nesta quarta-feira (7), no Estádio Nicolau Alayon, na capital paulista. O Colorado vai em busca do seu primeiro triunfo nesta edição do torneio e quebrar um jejum que já dura mais de um ano. Onde assistir O canal Xsports anuncia a transmissão da partida em seu canal do YouTube.

Como chega o CSE A equipe alagoana perdeu o seu primeiro duelo nesta edição do campeonato por 2 X 0 para o Nacional-SP, anfitrião do Grupo 32, e se encontra na quarta e última posição, ainda sem pontuar. Inclusive, a edição de 2026 é somente a segunda participação do CSE na Copinha. A primeira vez que disputou o torneio foi em 2022, quando foi eliminado ainda na fase de grupos. O técnico Sóstenes Félix deve mandar a campo o seguinte time titular: Júnior Igaci; Davi, Jamysson, Juca e Jeferson; Wallex, Jonas e Pepeu; Kauã, Alisson e Felipe. Como chega o Internacional Os guris do Celeiro de Ases começaram a trajetória na competição com uma performance nada convincente e somente empatou em 0 a 0 com a Portuguesa Santista na rodada inaugural e está em segundo lugar do grupo. Desta forma, o Inter divide o segundo lugar com o seu último adversário. Afinal, os dois somam apenas um ponto.