CSE X Internacional (Copinha): onde assistir, escalações e arbitragem

CSE X Internacional (Copinha): onde assistir, escalações e arbitragemColorado tenta quebrar jejum de mais de um ano sem conquistar uma vitória na competição tradicional
O Internacional encara o CSE, de Alagoas, pela segunda rodada do Grupo 32, às 11h, nesta quarta-feira (7), no Estádio Nicolau Alayon, na capital paulista. O Colorado vai em busca do seu primeiro triunfo nesta edição do torneio e quebrar um jejum que já dura mais de um ano.
Onde assistir
O canal Xsports anuncia a transmissão da partida em seu canal do YouTube.
Como chega o CSE
A equipe alagoana perdeu o seu primeiro duelo nesta edição do campeonato por 2 X 0 para o Nacional-SP, anfitrião do Grupo 32, e se encontra na quarta e última posição, ainda sem pontuar.
Inclusive, a edição de 2026 é somente a segunda participação do CSE na Copinha. A primeira vez que disputou o torneio foi em 2022, quando foi eliminado ainda na fase de grupos. O técnico Sóstenes Félix deve mandar a campo o seguinte time titular: Júnior Igaci; Davi, Jamysson, Juca e Jeferson; Wallex, Jonas e Pepeu; Kauã, Alisson e Felipe.
Como chega o Internacional
Os guris do Celeiro de Ases começaram a trajetória na competição com uma performance nada convincente e somente empatou em 0 a 0 com a Portuguesa Santista na rodada inaugural e está em segundo lugar do grupo. Desta forma, o Inter divide o segundo lugar com o seu último adversário. Afinal, os dois somam apenas um ponto.
Ao mesmo tempo, o Colorado ampliou sua sequência negativa na Copinha, já que não vence uma partida no campeonato desde 2024. Tal marca causa desconforto, pois o Internacional já conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior cinco vezes.
O comandante Mario Jorge provavelmente optará por escalar o time inicial com: Felipe Sírio, Jhonatan, João Miranda, Esley e Luiz Felipe; Gabriel Palma, Lorenzon Vaghetti, Ryan, Eduardo e Gustavo Ulguim; Vitor Hugo.
Regulamento da Copinha-2026
A Copinha tem sete fases, sendo a primeira de grupos, que começa neste 2/1 e segue até o dia 11. Ao todo, 128 (cento e vinte e oito) times em 32 (trinta e dois) grupos de quatro equipes. Dessa forma, eles jogarão entre si dentro do grupo em turno único. Em seguida, classificam-se para a segunda fase os dois primeiros de cada grupo. A partir dessa fase, a competição passa a ser em mata-mata, até a final, que será disputada no dia 25.