CSA x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 10h15

Tricolor está embalado por vitória na estreia. Mas os alagoanos prometem dificultar a vida do Esquadrão

CSA e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (6), às 10h, em São José do Rio Preto, pela segunda rodada do Grupo 9 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No outro jogo da chave, o América-SP enfrenta a Inter de Limeira.

O Tricolor lidera com três pontos. América-SP e CSA somam um. A Inter, por sua vez, está zerada.