CSA x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 10h15

CSA x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 10h15Tricolor está embalado por vitória na estreia. Mas os alagoanos prometem dificultar a vida do Esquadrão
CSA e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (6), às 10h, em São José do Rio Preto, pela segunda rodada do Grupo 9 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No outro jogo da chave, o América-SP enfrenta a Inter de Limeira.
O Tricolor lidera com três pontos. América-SP e CSA somam um. A Inter, por sua vez, está zerada.
A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha todos os detalhes do prélio, ao vivo, a partir de 10h15. Desta vez, portanto, a equipe acorda cedo. Fellipo Souza comanda a transmissão com sua inigualável narração. Thiago Hugolini o acompanha nos comentários, enquanto David Silva garante as melhores reportagens do embate.
