Cruzeiro derruba “muralha”, vence no fim e garante vaga antecipada na Copinha

Raposa para em atuaÃ§Ã£o de gala do goleiro do Esporte de Patos, mas consegue vitÃ³ria por 1 a 0 com gol salvador aos 43 do segundo tempo / Crédito: Jogada 10

A torcida do Cruzeiro precisou de uma dose extra de paciência e fé para celebrar a classificação antecipada na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em uma noite de drama e insistência no Estádio Lancha Filho, em Franca, a Raposa venceu o Esporte de Patos por 1 a 0, com um gol salvador do atacante Fernando já na reta final da partida. O triunfo magro garantiu ao time mineiro a liderança do Grupo 13, agora com 6 pontos somados e 100% de aproveitamento em dois jogos. O resultado também assegurou matematicamente a vaga no mata-mata, eliminando o adversário paraibano que permanece zerado na tabela. Cruzeiro no ataque O cenário do confronto desenhou-se como um clássico duelo de “ataque contra defesa” desde o minuto inicial. O Cruzeiro assumiu o controle das ações e alugou o campo ofensivo, enquanto o Esporte de Patos se fechou completamente em busca de um contra-ataque que nunca veio. Contudo, a superioridade territorial da Raposa esbarrou em uma atuação inspirada do sistema defensivo rival no primeiro tempo. Do outro lado, o goleiro celeste Vitor assistiu ao jogo como um espectador privilegiado, sem sujar o uniforme até o intervalo.