Cruzeiro derruba “muralha”, vence no fim e garante vaga antecipada na Copinha

Cruzeiro derruba “muralha”, vence no fim e garante vaga antecipada na CopinhaRaposa para em atuação de gala do goleiro do Esporte de Patos, mas consegue vitória por 1 a 0 com gol salvador aos 43 do segundo tempo
A torcida do Cruzeiro precisou de uma dose extra de paciência e fé para celebrar a classificação antecipada na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em uma noite de drama e insistência no Estádio Lancha Filho, em Franca, a Raposa venceu o Esporte de Patos por 1 a 0, com um gol salvador do atacante Fernando já na reta final da partida. O triunfo magro garantiu ao time mineiro a liderança do Grupo 13, agora com 6 pontos somados e 100% de aproveitamento em dois jogos. O resultado também assegurou matematicamente a vaga no mata-mata, eliminando o adversário paraibano que permanece zerado na tabela.
Cruzeiro no ataque
O cenário do confronto desenhou-se como um clássico duelo de “ataque contra defesa” desde o minuto inicial. O Cruzeiro assumiu o controle das ações e alugou o campo ofensivo, enquanto o Esporte de Patos se fechou completamente em busca de um contra-ataque que nunca veio. Contudo, a superioridade territorial da Raposa esbarrou em uma atuação inspirada do sistema defensivo rival no primeiro tempo. Do outro lado, o goleiro celeste Vitor assistiu ao jogo como um espectador privilegiado, sem sujar o uniforme até o intervalo.
O duelo contra a “Muralha” e o alívio tardio
A segunda etapa transformou a partida em um bombardeio cruzeirense contra a meta defendida por Bruno. O goleiro do Esporte de Patos operou verdadeiros milagres e frustrou o ataque mineiro repetidas vezes. Gustavo acertou uma bomba no travessão aos 15 minutos, quando o arqueiro já estava batido. Pouco depois, Bruno brilhou novamente: salvou um chute da entrada da área com os pés e, em seguida, voou para espalmar com a ponta dos dedos uma finalização à queima-roupa de Fernando. A tensão aumentou quando Kelvin perdeu uma chance inacreditável na pequena área, mandando a bola por cima do gol.
Quando o empate sem gols parecia o destino cruel da noite, a persistência premiou a Raposa aos 43 minutos. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Kelvin redimiu-se com um desvio inteligente de calcanhar. A bola sobrou viva na área e Fernando, com puro oportunismo, atirou-se nela para conseguir o toque fatal. O chute passou justamente por entre as pernas da “muralha” Bruno, decretando a vitória suada.
Com a classificação garantida, o Cruzeiro agora disputa a liderança isolada da chave na última rodada contra a Francana, que também soma 6 pontos.