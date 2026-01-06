Costa do Marfim vence Burkina Faso e avança às quartas da CAN

Costa do Marfim vence Burkina Faso e avança às quartas da CANCom brilho de Amad Diallo, do Manchester United, atuais campeões fazem 3 a 0 e terão o Egito pela frente em busca de uma vaga na semifinal
A atual campeã da África confirmou o favoritismo e foi a última seleção a garantir vaga nas quartas de final da Copa Africana de Nações. Nesta terça-feira (6), a Costa do Marfim venceu Burkina Faso por 3 a 0, em uma atuação segura e dominante. O grande nome da partida foi Amad Diallo. O atacante do Manchester United abriu o placar aos 20 minutos, com um golaço de cobertura, e deu assistência para Yan Diomande, atacante do RB Leipzig, ampliar. Já Bazoumana Touré definiu o placar nos minutos finais da partida.
Com a vitória, a Costa do Marfim avançou às quartas de final e terá pela frente o Egito em um dos confrontos mais aguardados da fase decisiva da competição.
Veja os confrontos das quartas de final da CAN:
Sexta-feira (9/1)
Mali x Senegal – 13h
Camarões x Marrocos – 16h
Sábado (10/1)
Argélia x Nigéria – 13h
Egito x Costa do Marfim – 16h
*Horários de Brasília.