Corinthians paga parcela da CNRD para liberar transfer ban

Timão desembolsa, de maneira antecipada em 11 dias, R$ 7,2 milhões a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF / Crédito: Jogada 10

O Corinthians pagou de maneira adiantada a terceira parcela do acordo com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF, no valor de R$ 7,2 milhões. A parcela, aliás, tinha vencimento para o dia 17 de janeiro, com a diretoria chegando 11 dias antes para exercer o pagamento. Dessa forma, segundo o jornalista Samir Carvalho, do “UOL”, o Timão busca derrubar o transfer ban, vigente desde outubro de 2025. Assim, pagando antecipadamente, a diretoria corintiana demonstra boa-fé e se próxima do fim da punição.