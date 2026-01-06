Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians paga parcela da CNRD para liberar transfer ban

Timão desembolsa, de maneira antecipada em 11 dias, R$ 7,2 milhões a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF
O Corinthians pagou de maneira adiantada a terceira parcela do acordo com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF, no valor de R$ 7,2 milhões. A parcela, aliás, tinha vencimento para o dia 17 de janeiro, com a diretoria chegando 11 dias antes para exercer o pagamento.

Dessa forma, segundo o jornalista Samir Carvalho, do “UOL”, o Timão busca derrubar o transfer ban, vigente desde outubro de 2025. Assim, pagando antecipadamente, a diretoria corintiana demonstra boa-fé e se próxima do fim da punição.

LEIA MAIS: Corinthians avança em renovação de patrocínio e abandona plano de bet própria

Além deste problema, o Corinthians também está proibido pela Fifa de registrar novos jogadores por dívida com o Santos Laguna (MEX), referente à contratação de Félix Torres por R$ 40 milhões. Recentemente, o Timão pagou R$ 41,2 milhões ao paraguaio Matías Rojas, que vencera ação judicial na Fifa e na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Vale lembrar que o Corinthians atrasou as duas primeiras prestações do CNRD, algo que fez o painel julgador da Câmara condicionar a demonstração de mudança de postura a uma possível suspensão do transfer ban na CBF. O órgão, afinal, cobra a quitação em dia das parcelas.

