Corinthians paga parcela da CNRD para liberar transfer ban

Corinthians paga parcela da CNRD para liberar transfer banTimão desembolsa, de maneira antecipada em 11 dias, R$ 7,2 milhões a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF
O Corinthians pagou de maneira adiantada a terceira parcela do acordo com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF, no valor de R$ 7,2 milhões. A parcela, aliás, tinha vencimento para o dia 17 de janeiro, com a diretoria chegando 11 dias antes para exercer o pagamento.
Dessa forma, segundo o jornalista Samir Carvalho, do “UOL”, o Timão busca derrubar o transfer ban, vigente desde outubro de 2025. Assim, pagando antecipadamente, a diretoria corintiana demonstra boa-fé e se próxima do fim da punição.
Além deste problema, o Corinthians também está proibido pela Fifa de registrar novos jogadores por dívida com o Santos Laguna (MEX), referente à contratação de Félix Torres por R$ 40 milhões. Recentemente, o Timão pagou R$ 41,2 milhões ao paraguaio Matías Rojas, que vencera ação judicial na Fifa e na Corte Arbitral do Esporte (CAS).
Vale lembrar que o Corinthians atrasou as duas primeiras prestações do CNRD, algo que fez o painel julgador da Câmara condicionar a demonstração de mudança de postura a uma possível suspensão do transfer ban na CBF. O órgão, afinal, cobra a quitação em dia das parcelas.