Corinthians paga dívida com Rojas e evita novo transfer ban

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) condenou o Timão em última instância a pagar mais de R$ 40 milhões após ação movida pelo jogador. O clube tinha até novembro para quitar o valor integral da dívida, sob risco de sofrer nova sanção da entidade máxima do futebol. Diante desse cenário, o jogador aceitou negociar valores e condições de pagamento junto ao clube.

O Corinthians pagou dívida no valor de R$ 42,2 milhões com o meia Matías Rojas e evitou a possibilidade de sofrer um novo transfer ban da Fifa. Para cumprir o acordo firmado com o jogador, o Corinthians utilizou parte da premiação repassada pela CBF pela conquista da Copa do Brasil (cerca de R$ 97 milhões). O jornalista Pedro Ramiro publicou a informação inicialmente.

O Corinthians contratou Rojas em 2023, em acordo que previa o pagamento de 1,6 milhão de dólares em luvas, parcelado em três vezes. O compromisso não foi cumprido pelo clube, que passou ainda a dever direitos de imagem atrasados. O paraguaio deixou o clube graças a uma cláusula que previa essa possibilidade em caso de dívida com o jogador.

Corinthians negocia outras dívidas

Com essa etapa concluída, o clube agora concentra esforços em outra dívida, referente à contratação do zagueiro Félix Torres junto ao Santos Laguna (México). O valor original da negociação foi fixado em R$ 30 milhões. No entanto, a falta de pagamento gerou juros, multas e punição aplicada pela Fifa. Com isso, o Corinthians projeta desembolsar aproximadamente R$ 40 milhões para quitar o débito e derrubar o transfer ban em vigência.

Além disso, a diretoria avançou em acordo com o elenco pelo pagamento da premiação pela conquista da Copa do Brasil e classificação à fase de grupos da Libertadores. O valor total acertado com os jogadores chegou a R$ 35 milhões. As partes definiram o pagamento em três parcelas, conforme cronograma estabelecido no acordo. O Corinthians efetuou o pagamento da primeira parcela na última segunda-feira. A informação é do site “Meu Timão”.