Corinthians decepciona e fica no empate com a Luverdense

Timão tem mais uma atuação abaixo do esperado na competição e ainda não garantiu a vaga na próxima fase / Crédito: Jogada 10

O Corinthians decepcionou o torcedor que compareceu ao Zezinho Magalhães, em Jaú, pela segunda rodada da Copinha. Depois de uma vitória magra na estreia, o Timãozinho ficou no empate sem gols com a Luverdense. Com o resultado, o Alvinegro fica com quatro pontos, na segunda colocação do Grupo 8 e não garantiu sua vaga na próxima fase. Já o Verdão somou seu primeiro ponto no torneio e ainda sonha com uma classificação.

Corinthians fica com a bola, mas não cria A partida começou movimentada, com os dois lados buscando os espaços dentro de campo. Naturalmente, o Corinthians conseguiu assumir o controle do jogo e ficar mais com a bola. Entretanto, não conseguia chegar com muito perigo ao gol adversário. A grande oportunidade do Timão veio apenas nos acréscimos da primeira etapa. Favela subiu mais alto após cruzamento na área, mas cabeceou fraco no meio do gol e Kaique Feijó fez a defesa sem muita dificuldade. Depois do intervalo, o Corinthians seguiu melhor e teve uma nova oportunidade. Rodrigo fez boa jogada pela esquerda, chutou forte e parou em boa defesa de Kaique. Entretanto, a dinâmica da partida não mudou ao longo do segundo tempo. O Timão ficava com a bola, mas não levava perigo.