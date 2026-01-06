Corinthians avança em renovação de patrocínio e abandona plano de bet própria

A Esportes da Sorte já mantinha um acordo bem encaminhado com o Timão há mais de um mês. No entanto, as conversas sofreram uma pausa diante do interesse da empresa Responsa Gamming em desenvolver uma casa de apostas com a marca do clube. Essa possibilidade levou a diretoria a reavaliar o cenário antes de tomar uma decisão.

O Corinthians decidiu não avançar no projeto de criação de uma casa de apostas própria e encaminhou a renovação do contrato de patrocínio máster com a Esportes da Sorte até 2029. O clube retomou as tratativas com a atual patrocinadora após encerrar negociações com outra empresa do setor. As informações são do “ge”.

Desde o início das tratativas, a direção alvinegra não demonstrou entusiasmo com a proposta. Apesar dos valores oferecidos superarem os pagos pela Esportes da Sorte, o clube manteve cautela. Ainda assim, pessoas próximas ao presidente Osmar Stabile pressionaram por uma negociação com a empresa que propôs o plano da bet própria.

Diante desse contexto, o Corinthians solicitou garantias financeiras e documentação complementar à Responsa Gamming. A empresa não apresentou os materiais exigidos dentro do prazo estipulado. Com isso, a diretoria optou por encerrar as conversas e avançar na renovação com a Esportes da Sorte.

Mais sobre o patrocínio máster do Corinthians

O contrato atual com a patrocinadora máster tem validade até 2027. Mesmo assim, o Corinthians avalia que os valores do acordo já não refletem o cenário atual do mercado. Agora, em um vínculo com duração de três anos, a Esportes da Sorte se comprometeu a pagar R$ 309 milhões, além de cláusulas variáveis previstas em contrato.

Para a temporada de 2026, o clube projeta uma arrecadação de R$ 255 milhões com patrocínios. A diretoria trabalha para ajustar contratos e ampliar receitas comerciais ao longo do período. Além do patrocínio máster, o Corinthians também discute a renovação de acordos com outros parceiros: Ezze Seguros, Area Elétrica, Frimesa e Unicesumar. Os contratos com as quatro empresas se encerraram no ano passado.