Copinha: Mesmo com um jogador a mais, Vasco é derrotado pelo Guanabara City

Cruz-Maltino saiu atrás, buscou o empate, mas sofreu dois gols nos minutos finais mesmo com o adversário com 10 em campo / Crédito: Jogada 10

Mesmo com um jogador a mais desde os 42 minutos do primeiro tempo, o Vasco foi derrotado pelo Guanabara City por 3 a 1. A partida foi válida pela segunda rodada do Grupo 12 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em Cravinhos. O time goiano abriu o placar com Charles logo no início da partida, mas Bruno Lopes empatou na sequência para o Cruz-Maltino. No entanto, na reta final da segunda etapa, Mateus Bahia e Álvaro deram a vitória para os goianos, estreantes na competição. Com o resultado, o Guanabara City chegou aos seis pontos e encaminhou a classificação para a próxima fase. Dessa forma, o Vasco permaneceu com três pontos, na segunda colocação. Velo Clube e I9 se enfrentam no fechamento da rodada. A última partida do grupo acontece na próxima sexta-feira (9). O Guanabara City pega o Velo Clube, às 17h15, enquanto o Cruz-Maltino encara o I9 às 19h30.

LEIA MAIS: Maxime e JP ganham nova chance no Vasco e serão observados por Diniz Como foi o primeiro tempo? O Vasco começou pressionando, mas levou o gol logo aos cinco minutos em um lance polêmico. Thiago cabeceou, a bola resvalou no braço de Charles e a arbitragem assinalou gol, mesmo com um jogador do Cruz-Maltino tirando a bola em cima da linha. Entretanto, como não há VAR na Copinha, a decisão de campo foi mantida. O time carioca buscou o empate e conseguiu oito minutos depois com Bruno Lopes, que marcou um lindo gol em chute forte após sair da marcação do adversário. Aos 42 minutos, Thiago, capitão do Guanabara City, foi expulso pelo segundo cartão amarelo, dando ao Vasco o favoritismo para vencer a partida na segunda etapa. Como foi o segundo tempo? Com um jogador a mais, o Vasco foi para cima do Guanabara City, mas esbarrou na falta de inspiração dos seus jogadores, que pouco acertaram o gol. Aproveitando a ansiedade do time vascaíno, a equipe goiana se organizou, equilibrou as ações na reta final da partida e foi recompensado.