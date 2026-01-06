Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Consulado confirma achado de passaporte de Eliza Samudio em Portugal

Consulado confirma achado de passaporte de Eliza Samudio em Portugal

Itamaraty foi acionado para definir destino do documento; família classifica repercussão como dolorosa
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O reaparecimento de um documento ligado a um dos casos mais marcantes ao extracampo do futebol brasileiro voltou a mobilizar autoridades nesta semana. Isso porque o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa confirmou a localização do passaporte de Eliza Samudio, assassinada em 2010 em um crime envolvendo o ex-goleiro Bruno, em Portugal. O corpo da vítima segue desaparecido. 

De acordo com a representação diplomática brasileira no país, o passaporte foi encontrado na última sexta-feira (2), em um imóvel alugado por um homem não identificado. No mesmo dia, o consulado comunicou sobre o caso ao Itamaraty e fez consultas oficiais ao Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, para definir a destinação do documento. 

A reportagem de Léo Dias divulgou a informação em primeira mão, bem como a localização exata. Segundo o jornalista, o passaporte estava entre livros em uma estante da sala do apartamento — alugado por um período para o homem em questão.

A família de Eliza acompanha o caso com cautela, mas entende que a localização do documento não altera o entendimento da família sobre o crime. De acordo com Maria do Carmo, madrinha de Bruninho — filho de Eliza com Bruno —, não há dúvidas sobre o assassinato. A mulher representa legalmente a dona Sônia, mãe da modelo, e concedeu entrevista ao g1, da Globo.

Além disso, a família pede para ter acesso ao documento para, então, confirmar a veracidade do passaporte.

Irmão também se pronuncia

Já Arlie Moura, irmão da vítima, afirmou à CNN Brasil acreditar na autenticidade do documento. Ele se baseou nos dados presentes no passaporte, como filiação, data de nascimento e nome completo — todos compatíveis.

Arlie ressaltou, porém, que prefere aguardar a oficialização por parte das autoridades: “Não posso bater o martelo”. Ele também afirmou que só acompanha as notícias pela mídia, visto que rompeu contato direto com a mãe.

Caso de Eliza Samudio

A modelo desapareceu em 2010, aos 25 anos, em um crime nunca solucionado por completo — seu corpo nunca foi encontrado. Mãe de um bebê recém-nascido à época, a modelo caiu em uma emboscada promovida por Bruno, seu ex-parceiro àquela altura, que defendia o Flamengo e não reconhecia a paternidade.

Bruno acabou condenado em março de 2013 por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. Na sentença, recebeu pena de 22 anos e três meses de prisão pela morte e ocultação do cadáver da vítima, além do sequestro do filho. 

O julgamento absolveu a ex-mulher do atleta, Dayanne Rodrigues, enquanto Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, acabou condenado em 2012 a 15 anos de prisão por sequestro e cárcere privado. A Justiça entendeu que ele participou ao levar a jovem do Rio para Minas Gerais, onde ela permaneceu em cativeiro. Ele obteve progressão de regime após cumprir parte da pena. 

O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, foi condenado a 22 anos de prisão. O último júri do caso ocorreu em agosto de 2013 e condenou Elenilson da Silva e Wemerson Marques, o Coxinha, por sequestro e cárcere privado de Bruninho.

Elenilson recebeu pena de três anos em regime aberto, e Wemerson, de dois anos e meio, também em regime aberto.

Sequestro e cárcere privado

Seguindo a denúncia, a vítima deixou o Rio de Janeiro à força com destino ao sítio de Bruno, em Esmeraldas, Minas Gerais. Ela teria ficado em cárcere privado até Marcos Aparecido dos Santos asfixiá-la e, posteriormente, desaparecer com o corpo.

Desconhecidos encontraram Bruninho, recém-nascido à época, em Ribeirão das Neves, também em Minas Gerais.

Bruno passou ao regime semiaberto em 2018 e está em liberdade condicional desde janeiro de 2023. Após deixar a prisão, chegou a atuar novamente — ainda que brevemente —como jogador profissional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar