Consulado confirma achado de passaporte de Eliza Samudio em Portugal

Itamaraty foi acionado para definir destino do documento; família classifica repercussão como dolorosa / Crédito: Jogada 10

O reaparecimento de um documento ligado a um dos casos mais marcantes ao extracampo do futebol brasileiro voltou a mobilizar autoridades nesta semana. Isso porque o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa confirmou a localização do passaporte de Eliza Samudio, assassinada em 2010 em um crime envolvendo o ex-goleiro Bruno, em Portugal. O corpo da vítima segue desaparecido.

De acordo com a representação diplomática brasileira no país, o passaporte foi encontrado na última sexta-feira (2), em um imóvel alugado por um homem não identificado. No mesmo dia, o consulado comunicou sobre o caso ao Itamaraty e fez consultas oficiais ao Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, para definir a destinação do documento. A reportagem de Léo Dias divulgou a informação em primeira mão, bem como a localização exata. Segundo o jornalista, o passaporte estava entre livros em uma estante da sala do apartamento — alugado por um período para o homem em questão.

A família de Eliza acompanha o caso com cautela, mas entende que a localização do documento não altera o entendimento da família sobre o crime. De acordo com Maria do Carmo, madrinha de Bruninho — filho de Eliza com Bruno —, não há dúvidas sobre o assassinato. A mulher representa legalmente a dona Sônia, mãe da modelo, e concedeu entrevista ao g1, da Globo. Além disso, a família pede para ter acesso ao documento para, então, confirmar a veracidade do passaporte. Irmão também se pronuncia Já Arlie Moura, irmão da vítima, afirmou à CNN Brasil acreditar na autenticidade do documento. Ele se baseou nos dados presentes no passaporte, como filiação, data de nascimento e nome completo — todos compatíveis.

Arlie ressaltou, porém, que prefere aguardar a oficialização por parte das autoridades: “Não posso bater o martelo”. Ele também afirmou que só acompanha as notícias pela mídia, visto que rompeu contato direto com a mãe. Caso de Eliza Samudio A modelo desapareceu em 2010, aos 25 anos, em um crime nunca solucionado por completo — seu corpo nunca foi encontrado. Mãe de um bebê recém-nascido à época, a modelo caiu em uma emboscada promovida por Bruno, seu ex-parceiro àquela altura, que defendia o Flamengo e não reconhecia a paternidade. Bruno acabou condenado em março de 2013 por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. Na sentença, recebeu pena de 22 anos e três meses de prisão pela morte e ocultação do cadáver da vítima, além do sequestro do filho.

O julgamento absolveu a ex-mulher do atleta, Dayanne Rodrigues, enquanto Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, acabou condenado em 2012 a 15 anos de prisão por sequestro e cárcere privado. A Justiça entendeu que ele participou ao levar a jovem do Rio para Minas Gerais, onde ela permaneceu em cativeiro. Ele obteve progressão de regime após cumprir parte da pena. O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, foi condenado a 22 anos de prisão. O último júri do caso ocorreu em agosto de 2013 e condenou Elenilson da Silva e Wemerson Marques, o Coxinha, por sequestro e cárcere privado de Bruninho.