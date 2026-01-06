Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho Consultivo do São Paulo se posiciona contra impeachment de Casares

Conselho Consultivo do São Paulo se posiciona contra impeachment de Casares

Grupo se reuniu nesta terça-feira para debater sobre o futuro do presidente tricolor em mais um dia marcado por denúncias
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Conselho Consultivo do São Paulo se posicionou contra o impeachment do presidente Júlio Casares. Ex-presidentes e membros do Conselho Deliberativo formam o órgão, que se reuniu nesta terça-feira (06), na zona oeste da capital, para debater o futuro do dirigente. O encontro aconteceu no mesmo dia em que a Polícia Civil iniciou uma investigação sobre movimentações financeiras no clube.

Nove dos doze integrantes do conselho participaram do encontro, inclusive Casares. José Carlos Ferreira, presidente do Conselho Deliberativo entre 2011 e 2014, se posicionou de forma contrária aos companheiros e alegou que o processo deve ser acolhido dentro do clube.

“Não recomendei a renúncia do Casares. Não é verdade isso. O que eu fiz foi divergir do posicionamento da maioria que entendeu que o pedido de impeachment não deve ser acolhido pelo Conselho Deliberativo. Diferentemente, eu entendo que existe prova material de situações que ensejam a destituição do presidente, inclusive a gestão temerária”, declarou Ferreira.

Cinco torcedores compareceram ao local para protestar contra o momento do clube, com faixas e cânticos em tom de cobrança. Na saída do carro que levava Casares, dois homens chegaram a dar tapas no vidro do veículo.

Entretanto, apesar da força interna, o Conselho Consultivo não tem o poder de decretar mudanças dentro do São Paulo. Afinal, o Conselho Deliberativo ainda vai decidir se acolhe ou não o pedido de impeachemnt.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar