Conselho Consultivo do São Paulo se posiciona contra impeachment de Casares

Grupo se reuniu nesta terça-feira para debater sobre o futuro do presidente tricolor em mais um dia marcado por denúncias / Crédito: Jogada 10

O Conselho Consultivo do São Paulo se posicionou contra o impeachment do presidente Júlio Casares. Ex-presidentes e membros do Conselho Deliberativo formam o órgão, que se reuniu nesta terça-feira (06), na zona oeste da capital, para debater o futuro do dirigente. O encontro aconteceu no mesmo dia em que a Polícia Civil iniciou uma investigação sobre movimentações financeiras no clube. Nove dos doze integrantes do conselho participaram do encontro, inclusive Casares. José Carlos Ferreira, presidente do Conselho Deliberativo entre 2011 e 2014, se posicionou de forma contrária aos companheiros e alegou que o processo deve ser acolhido dentro do clube.