Conselho Consultivo do São Paulo se posiciona contra impeachment de Casares

Conselho Consultivo do São Paulo se posiciona contra impeachment de CasaresGrupo se reuniu nesta terça-feira para debater sobre o futuro do presidente tricolor em mais um dia marcado por denúncias
O Conselho Consultivo do São Paulo se posicionou contra o impeachment do presidente Júlio Casares. Ex-presidentes e membros do Conselho Deliberativo formam o órgão, que se reuniu nesta terça-feira (06), na zona oeste da capital, para debater o futuro do dirigente. O encontro aconteceu no mesmo dia em que a Polícia Civil iniciou uma investigação sobre movimentações financeiras no clube.
Nove dos doze integrantes do conselho participaram do encontro, inclusive Casares. José Carlos Ferreira, presidente do Conselho Deliberativo entre 2011 e 2014, se posicionou de forma contrária aos companheiros e alegou que o processo deve ser acolhido dentro do clube.
“Não recomendei a renúncia do Casares. Não é verdade isso. O que eu fiz foi divergir do posicionamento da maioria que entendeu que o pedido de impeachment não deve ser acolhido pelo Conselho Deliberativo. Diferentemente, eu entendo que existe prova material de situações que ensejam a destituição do presidente, inclusive a gestão temerária”, declarou Ferreira.
Cinco torcedores compareceram ao local para protestar contra o momento do clube, com faixas e cânticos em tom de cobrança. Na saída do carro que levava Casares, dois homens chegaram a dar tapas no vidro do veículo.
Entretanto, apesar da força interna, o Conselho Consultivo não tem o poder de decretar mudanças dentro do São Paulo. Afinal, o Conselho Deliberativo ainda vai decidir se acolhe ou não o pedido de impeachemnt.