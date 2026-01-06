City acerta contratação do atacante Semenyo por quase R$ 500 milhões

Jogador do Bournemouth será submetido a exames médicos na próxima quinta-feira; imprensa inglesa dá a negociação como certa / Crédito: Jogada 10

O Manchester City acertou a contratação de Antoine Semenyo, atacante ganês que atualmente defende o Bournemouth. O jogador de 25 anos vai realizar exames médicos na próxima quinta-feira (8) e, em caso de aprovação, assinará contrato com os Citizens. Embora o anúncio oficial ainda não tenha ocorrido, a imprensa inglesa já trata a negociação como praticamente concluída. Para contar com Semenyo, o City desembolsará 65 milhões de libras — R$ 474,6 milhões na cotação atual — valor correspondente à cláusula de rescisão prevista em seu contrato. O vínculo do atacante com o Bournemouth iria até junho de 2030, mas a proposta irresistível abriu caminho para sua saída.

Na temporada em andamento, Semenyo soma nove gols em 20 partidas, desempenho que chamou atenção de gigantes como Manchester United, Liverpool e Chelsea. Ao longo de quatro anos no Bournemouth, tem 31 gols em 109 jogos. Leia mais notícias de Futebol Internacional Com a chegada ao Etihad, o jogador terá a oportunidade de dar um salto definitivo na carreira, passando de destaque em um clube médio da Premier League para a chance real de ser protagonista em um dos maiores times da Europa, além de ser dirigido por Pep Guardiola. O treinador do Bournemouth, Andoni Iraola, afirmou nesta terça-feira (6) que a partida diante do Tottenham pode marcar a despedida de Semenyo com a camisa do clube.