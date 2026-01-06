Chelsea anuncia Liam Rosenior como novo treinador

Ex-treinador do Strasbourg assina contrato longo e assume vaga deixada por Enzo Maresca em meio à busca por estabilidade e ambição esportiva / Crédito: Jogada 10

O Chelsea confirmou nesta terça-feira a chegada de Liam Rosenior como novo treinador da equipe principal. O clube agiu rapidamente após a saída de Enzo Maresca, desligado semana passada, e fechou com o técnico inglês um acordo com duração até 2032. Atualmente, o Chelsea está na quinta posição do campeonato inglês, 17 atrás do líder Arsenal. A diretoria dos Blues apostou no trabalho recente de Rosenior à frente do Strasbourg, equipe que integra o mesmo grupo empresarial do Chelsea. Sob seu comando, o clube francês encerrou a última edição da Ligue 1 na sétima colocação.