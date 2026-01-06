Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chelsea anuncia Liam Rosenior como novo treinador

Ex-treinador do Strasbourg assina contrato longo e assume vaga deixada por Enzo Maresca em meio à busca por estabilidade e ambição esportiva
O Chelsea confirmou nesta terça-feira a chegada de Liam Rosenior como novo treinador da equipe principal. O clube agiu rapidamente após a saída de Enzo Maresca, desligado semana passada, e fechou com o técnico inglês um acordo com duração até 2032. Atualmente, o Chelsea está na quinta posição do campeonato inglês, 17 atrás do líder Arsenal.

A diretoria dos Blues apostou no trabalho recente de Rosenior à frente do Strasbourg, equipe que integra o mesmo grupo empresarial do Chelsea. Sob seu comando, o clube francês encerrou a última edição da Ligue 1 na sétima colocação.

“Ter recebido essa confiança significa tudo para mim e quero agradecer a todos os envolvidos pela oportunidade e pela confiança depositada em mim”, disse Liam, de apenas 41 anos.

Antes de assumir o Strasbourg, Rosenior integrou a comissão técnica de Wayne Rooney no Derby County e, posteriormente, iniciou sua trajetória como treinador principal no Hull City, em 2022. Apesar da ascensão rápida, o novo técnico nunca comandou uma equipe da Premier League.

Filho do ex-jogador Leroy Rosenior, Liam construiu, inclusive, uma carreira de 16 anos no futebol profissional. Atuando como lateral-direito, defendeu clubes como Fulham, Reading, Hull City e Brighton, além de ter integrado a seleção inglesa sub-21.

