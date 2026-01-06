Carrasco em finais, Cano ainda persegue média de Fred em clássicos pelo Flu

A torcida do Fluminense se acostumou a celebrar os gols decisivos de Germán Cano nos últimos anos, mas os números frios mostram que o argentino ainda tem um longo caminho para superar a sombra de seu antecessor em clássicos estaduais. Atual referência ofensiva do Tricolor, Cano ostenta marcas impressionantes, porém não conseguiu ultrapassar o desempenho de Fred quando o assunto é enfrentar Botafogo, Flamengo e Vasco. O último tento do argentino contra um rival ocorreu na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no Maracanã, pelo Brasileirão de 2025.

Essa comparação ganha relevância histórica porque Cano construiu grande parte de sua idolatria sendo letal justamente contra os maiores adversários. Ele carregou a fama de carrasco do Flamengo nas finais do Campeonato Carioca de 2022 e 2023, sendo fundamental para os títulos. No entanto, ao analisar a regularidade, Fred leva a melhor. O “eterno camisa 9” e ídolo do século XXI encerrou sua trajetória com 29 gols em 67 clássicos disputados, o que lhe confere uma média de 0,43 bola na rede por partida. Já Cano, com 39 clássicos e 14 gols, possui uma média de 0,35.