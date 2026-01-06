Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carrasco em finais, Cano ainda persegue média de Fred em clássicos pelo Flu

Argentino soma 14 gols contra rivais e brilha contra o Flamengo, mas média de 0,35 segue inferior à marca histórica de Fred
A torcida do Fluminense se acostumou a celebrar os gols decisivos de Germán Cano nos últimos anos, mas os números frios mostram que o argentino ainda tem um longo caminho para superar a sombra de seu antecessor em clássicos estaduais. Atual referência ofensiva do Tricolor, Cano ostenta marcas impressionantes, porém não conseguiu ultrapassar o desempenho de Fred quando o assunto é enfrentar Botafogo, Flamengo e Vasco. O último tento do argentino contra um rival ocorreu na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no Maracanã, pelo Brasileirão de 2025.

Essa comparação ganha relevância histórica porque Cano construiu grande parte de sua idolatria sendo letal justamente contra os maiores adversários. Ele carregou a fama de carrasco do Flamengo nas finais do Campeonato Carioca de 2022 e 2023, sendo fundamental para os títulos. No entanto, ao analisar a regularidade, Fred leva a melhor. O “eterno camisa 9” e ídolo do século XXI encerrou sua trajetória com 29 gols em 67 clássicos disputados, o que lhe confere uma média de 0,43 bola na rede por partida. Já Cano, com 39 clássicos e 14 gols, possui uma média de 0,35.

Vítimas preferidas e perfis diferentes

Os dados detalhados revelam também uma curiosa inversão de “alvos favoritos” entre os dois artilheiros. Enquanto Cano transformou o Flamengo em sua principal vítima, balançando as redes rubro-negras sete vezes, Fred tinha uma predileção especial pelo Botafogo. O antigo capitão tricolor marcou incríveis 14 vezes contra o Alvinegro, consolidando-se como o terror de General Severiano durante sua passagem.

Por outro lado, o desempenho de Cano contra os outros rivais é mais modesto: são quatro gols contra o Vasco e apenas três diante do Botafogo. Fred, além da chuva de gols no Glorioso, também guardou oito contra o Vasco e sete contra o Flamengo. A temporada de 2026 surge, portanto, como a oportunidade para o argentino tentar estreitar essa diferença estatística e se aproximar do trono ocupado por Fred.

Comparativo de Cano x Fred em clássicos:

 

  • Germán Cano: 39 jogos, 14 gols (média 0,35)
    • 7 gols vs Flamengo
    • 4 gols vs Vasco
    • 3 gols vs Botafogo
  • Fred: 67 jogos, 29 gols (média 0,43)
    • 14 gols vs Botafogo
    • 8 gols vs Vasco
    • 7 gols vs Flamengo

 

